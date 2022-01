АПЛ. Тоттенхэм на 90+6 минуте вырвал гостевую победу у Уотфорда

Английская Премьер-лига, 21-й тур

"Викаридж Роуд" (Вотфорд)

Главный арбитр: Роберт Джонс

"Тоттенхэм" впервые за три гостевых матча АПЛ при Конте победил, да еще и забив решающий гол на последних секундах после стандарта. Повезло? Это везение нужно еще заслужить, а "шпоры" сегодня сделали это вполне. Гости полностью чувствовали себя хозяевами на поле, тотально прижав “Уотфорд” к его воротам. Только вот подводили создание акцентированных моментов и, собственно, реализация.

С первых минут подопечные Конте были на половине поля соперника. Это был тот момент, когда схема с тремя центральными защитниками превращается в схемы только с тремя центрбеками: Эмерсон Рояль и Серхио Регилон играли очень высоко. Большинство атак флангами шло именно через бразильского латераля, однако он пока слишком сильно боится ошибиться и редко обостряет – выбирает сыграть проще. А вот испанец и между ноги пробрасывает оппонентам, и пытается очень хитрыми и тяжелыми передачами найти партнеров (возможно, именно поэтому он время от времени до старта не попадает).

Но вот первый удар в матче был от нападающего "Уотфорда" Бонавентуре, который пробил в Льориса. На этот выстрел своей попыткой ответил Кейн, попав тоже в голкипера. В середине тайма еще дважды смогли пробить "шпоры": удар Региллона в правый угол парировал Бахманн, а Кейн целил туда же, но не попал. Интересно, что все эти удары гостей были из-за пределов штрафной – "шершни" ближе их не подпускали.

На 54-й минуте подопечные Раньери раскрыли оборону гостей и очень быстро вывели на ударную позицию Джошуа Кинга, который с метров 23 пытался покласть мяч в правый дальний угол – Льорис был на месте. На этом моменты хозяев закончились.

