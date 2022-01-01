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АПЛ. Тоттенхэм на 90+6 минуте вырвал гостевую победу у Уотфорда

Англия
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Стандарт принес победу "шпорам"

АПЛ. Тоттенхэм на 90+6 минуте вырвал гостевую победу у Уотфорда

Твіттер Вотфорда/Автор невідомий

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 21-й тур

"Викаридж Роуд" (Вотфорд)

Главный арбитр: Роберт Джонс

"Тоттенхэм" впервые за три гостевых матча АПЛ при Конте победил, да еще и забив решающий гол на последних секундах после стандарта. Повезло? Это везение нужно еще заслужить, а "шпоры" сегодня сделали это вполне. Гости полностью чувствовали себя хозяевами на поле, тотально прижав “Уотфорд” к его воротам. Только вот подводили создание акцентированных моментов и, собственно, реализация.

С первых минут подопечные Конте были на половине поля соперника. Это был тот момент, когда схема с тремя центральными защитниками превращается в схемы только с тремя центрбеками: Эмерсон Рояль и Серхио Регилон играли очень высоко. Большинство атак флангами шло именно через бразильского латераля, однако он пока слишком сильно боится ошибиться и редко обостряет – выбирает сыграть проще. А вот испанец и между ноги пробрасывает оппонентам, и пытается очень хитрыми и тяжелыми передачами найти партнеров (возможно, именно поэтому он время от времени до старта не попадает).

Но вот первый удар в матче был от нападающего "Уотфорда" Бонавентуре, который пробил в Льориса. На этот выстрел своей попыткой ответил Кейн, попав тоже в голкипера. В середине тайма еще дважды смогли пробить "шпоры": удар Региллона в правый угол парировал Бахманн, а Кейн целил туда же, но не попал. Интересно, что все эти удары гостей были из-за пределов штрафной – "шершни" ближе их не подпускали.

На 54-й минуте подопечные Раньери раскрыли оборону гостей и очень быстро вывели на ударную позицию Джошуа Кинга, который с метров 23 пытался покласть мяч в правый дальний угол – Льорис был на месте. На этом моменты хозяев закончились.

А вот "Тоттенхэм" не сдавался. Сначала Сон мог открывать счет после удара с линии штрафной после черпачка от Моуры, но кореец слишком слабо приложился с лета к мячу. Попал бы поплотнее – уже праздновал бы. Напор продолжился, и, наконец, все-таки подопечные Конте достигли своего. Тот же Сон заработал стандарт на левом фланге, сам его и выполнил, а Санчес головой замкнул навес вингера. Шестое результативное действие корейца (4+2) в шестом матче АПЛ подряд.

Команды переиграли 12 минут. Почему так много? На 85-й минуте кому-то из болельщиков на трибунах стало плохо и медики одной из команд сразу побежали помогать фанату. К возобновлению игры более готовым был "Тоттенхэм", в то время как "Уотфорд" немного заснул. Это мы видим и на табло.

"Шпоры" расположились на пятом месте и сейчас находятся в двух очках от зоны Лиги чемпионов, уступая "Арсеналу". Однако у подопечных Конте есть еще два матча в запасе. "Уотфорд" продолжает балансировать на грани выживания. “Шершни” могли впервые в сезоне не пропустить, но вот такой несчастный случай на последних минутах испортил все карты. 10 поражение в последних 12 поединках для "Уотфорда" - так и до Чемпионшипа недалеко.

"Вотфорд" – "Тоттенхэм" 0:1

Гол: Девисон Санчес 90+6

"Уотфорд": Бахманн – Кеткарт, Трост-Эконг, Сьерральта, Масина – Куцка, Луза (Клеверли 90+2), Сиссоко, Сэма (Кучо 90+10) – Кинг, Бонавентуре (Педру 46)

"Тоттенхэм": Льорис - Санчес, Дайер, Дэвис - Эмерсон, Скипп (Винкс 70), Хойбьерг, Регилон (Ло Чельсо 83) - Лукас Моура (Хиль 90+1), Кейн, Сон

Предупреждение: Скипп 61

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В статье: Клаудио Раньери Антонио Конте Тоттенхэм (Лондон) Уотфорд
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