Ляказетт: Некоторые судейские решения в игре с Сити вызывали большое разочарование

Форвард лондонского "Арсенала" Александр Лаказетт прокомментировал победу над "Манчестер Сити" в матче 21-го тура АПЛ.

"Мы прошли большой путь между первым матчем с "Ман Сити" и сегодняшней игрой.

Теперь мы увидели совершенно другой "Арсенал" – с большими амбициями. Мы понимаем, как можем рисковать. Горжусь тем, что мы сделали.

Что касается судейства, то мы не собираемся комментировать эти решения, чтобы не было проблем. Некоторые решения вызывали большое разочарование. Это часть футбола и ВАР", – рассказал Ляказетт.