Кристал Пэлас - Вест Хэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Коллектив украинского вингера Андрея Ярмоленко в первый день нового года проводит поединок против середняка лиги, "Кристал Пэлас". Увы, украинец традиционно оказался в запасе, но может усилить игру по ходу второго тайма.

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