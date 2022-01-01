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Кристал Пэлас - Вест Хэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Ярмоленко как всегда в запасе
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Коллектив украинского вингера Андрея Ярмоленко в первый день нового года проводит поединок против середняка лиги, "Кристал Пэлас". Увы, украинец традиционно оказался в запасе, но
Если у вас не видно плеер выше, нажмите здесь.
Трансляция этого и других матчей доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.
При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 30 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего 29 гривен, далее – 299 грн в месяц. Подписка "Спорт" - 199 грн в месяц.
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