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Методичные удары молотом по проклятой крепости. АПЛ. Кристал Пэлас – Вест Хэм Юнайтед 2:3
"Стекольщикам" очень не повезло
Getty Images / Global Images Ukraine
Именно подопечные Виейра очень активно и нацелено начали встречу. На первой минуте матча Шлупп угодил в штангу после скидки Айю, также Миливоевич со стандарта пробил совсем рядом с крестовиной! "Вест Хэм" проснулся только через 10 минут: ответил неплохой комбинацией, которую поочередно не завершили Боуэн и Цоуфал, а затем Антонио и Бенрахма заставили Гуайту демонстрировать чудеса вратарской реакции.
El Mejor ????#CPFC | #CRYWHU pic.twitter.com/EYFqt1OXAw— Crystal Palace F.C. (@CPFC) January 1, 2022
И перехват инициативы принес свои плоды, на экваторе первого тайма Майкл и Саид все-таки расстроили кипера "Пэлас" – форвард замкнул подачу вингера с фланга (0:1). Почти сразу же Лансини провел второй гол "молотобойцев". Райс на дриблинге протащил снаряд и отдал незамысловатый пас на свободного аргентинца. Мануэль, легко и технично накрутив оперативно набежавших оппонентов, слету ляпнул под перекладину (0:2).
???? Ain't nobody... ????— West Ham United (@WestHam) January 1, 2022
???? @manulanzini #CRYWHU pic.twitter.com/n6GO4e0J6E
"Орлам" тотально не везло. Хозяева бросились отыгрываться: в каркас попал Эдуар, затем Фабьяньский справился с нетривиальным ударом Бентеке. Тем не менее, вместо гола в ворота "Вест Хэма" мы увидели третий мяч в рамку "Пэлас". Прямо перед свистком на перерыв Миливоевич не справился с отскоком сферы от газона, неаккуратно сыграв рукой в своих владениях. Лансини наказал капитана "стекольщиков" и оформил дубль благодаря пенальти (0:3).
Football is weird. pic.twitter.com/tZYUVwSwOG— Crystal Palace F.C. (@CPFC) January 1, 2022
Что вообще делать догоняющему во второй половине встречи при счете 0:3? Как заставить себя идти вперед, как для начала хотя бы попытаться сократить такой солидный разрыв на табло? "Кристал Пэлас" много времени проводил на половине поля "Вест Хэма", но гости качественно обороняли добытое преимущество, они буквально заставили оппонента в основном сбиться на навесы. Причем, "молотобойцы" даже не стеснялись изредка беспокоить Гуайту на контратаках, хотя вратарь "орлов" был вовлечен в игру примерно на таком же количественном уровне, как и Фабьяньский.
70: West Ham make a sub:— Crystal Palace F.C. (@CPFC) January 1, 2022
⬅️ Benrahma
➡️ Vlasic
???? 0-3 ⚒#CPFC | #CRYWHU pic.twitter.com/Mp72bOhDTd
Впрочем, на завершающем отрезке поединка команда Виейра не только размочила счет, но и чуть не оформила камбек. Сперва подкрученный навес Олисе с правого края сделал результативным Эдуар (1:3), а уже следующая подача Майкла, со штрафного, не задела никого на своем пути и позволила мячу оказаться в воротах (2:3). Матета мог вогнать болельщиков на "Селлхерст Парк" в полный экстаз, однако снаряд после его удара бисиклетой прошел в сантиметрах от штанги. "Вест Хэм" выиграл этот матч с помощью непродолжительного включения в середине первого тайма и полной непрухи "Кристал Пэлас". Банда Мойеса все еще далека от собственных идеалов.
All over at Selhurst ????#CPFC | #CRYWHU pic.twitter.com/mQBbfJGc0z— Crystal Palace F.C. (@CPFC) January 1, 2022
АПЛ, 21-й тур.
Стадион: "Селлхерст Парк" (Лондон)
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия)
"Кристал Пэлас" – "Вест Хэм Юнайтед" 2:3
Голы: Эдуар (83), Олисе (90) – Антонио (22), Лансини (25; 45+5, с пенальти)
"Кристал Пэлас": Гуайта – Уорд, Андерсен, Гуэхи, Митчелл – Шлупп, Миливоевич (Матета, 60), Хьюз (Ридевалд, 75) – Айю, Бентеке (Олисе, 68), Эдуар
"Вест Хэм Юнайтед": Фабьяньский – Цоуфал, Доусон, Диоп, Джонсон (Масуаку, 46) – Райс, Соучек – Боуэн, Лансини (Нобл, 89), Бенрахма (Влашич, 71) – Антонио
Предупреждения: Джонсон (38), Масуаку (78)
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