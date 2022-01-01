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Обамеянг может продолжить карьеру в французском середняке

Англия
(1 голосов)

У игрока мало перспектив в "Арсенале"

Обамеянг может продолжить карьеру в французском середняке

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг имеет возможность продолжить карьеру в французском "Сент-Этьене". Клуб уже начал переговоры с 32-летним габонцем.

Напомним, ранее нападающий лишился капитанской повязки в "Арсенале" из-за нарушения дисциплины и перестал попадать в стартовый состав. Таким образом, переезд в Францию может стать хорошим вариантом для игрока. Тем более, Обамеянг уже выступал за "Сент-Этьен" в сезоне-2011/12

В нынешнем сезоне габонец забил семь мячей и отдал две результативные передачи в 15 матчах АПЛ. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

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В статье: Арсенал (Лондон) Сент-Этьен Пьер-Эмерик Обамейянг
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Источник:
RMC Sport

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