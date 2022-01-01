Обамеянг может продолжить карьеру в французском середняке

Форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг имеет возможность продолжить карьеру в французском "Сент-Этьене". Клуб уже начал переговоры с 32-летним габонцем.

Напомним, ранее нападающий лишился капитанской повязки в "Арсенале" из-за нарушения дисциплины и перестал попадать в стартовый состав. Таким образом, переезд в Францию может стать хорошим вариантом для игрока. Тем более, Обамеянг уже выступал за "Сент-Этьен" в сезоне-2011/12

В нынешнем сезоне габонец забил семь мячей и отдал две результативные передачи в 15 матчах АПЛ. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.