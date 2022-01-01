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Вернуться домой: Обамеянг может продолжить карьеру в клубе, где стал звездой
У игрока мало перспектив в "Арсенале"
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг имеет возможность продолжить карьеру в французском "Сент-Этьене". Клуб уже начал переговоры с 32-летним габонцем.
Напомним, ранее нападающий лишился капитанской повязки в "Арсенале" из-за нарушения дисциплины и перестал попадать в стартовый состав. Таким образом, переезд в Францию может стать хорошим вариантом для игрока. Тем более, Обамеянг уже выступал за "Сент-Этьен" в 2011-13 годах, был лидером команды и выиграл с ней Кубок лиги.
Именно после удачного отрезка на "Жоффруа Гишар" карьера форварда пошла вверх, он перебрался в Дортмунд за 13 млн евро и достиг статуса суперзвезды.
В нынешнем сезоне габонец забил семь мячей и отдал две результативные передачи в 15 матчах АПЛ. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
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