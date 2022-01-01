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Вернуться домой: Обамеянг может продолжить карьеру в клубе, где стал звездой

Англия
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(2 голосов)

У игрока мало перспектив в "Арсенале"

Вернуться домой: Обамеянг может продолжить карьеру в клубе, где стал звездой

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг имеет возможность продолжить карьеру в французском "Сент-Этьене". Клуб уже начал переговоры с 32-летним габонцем.

Напомним, ранее нападающий лишился капитанской повязки в "Арсенале" из-за нарушения дисциплины и перестал попадать в стартовый состав. Таким образом, переезд в Францию может стать хорошим вариантом для игрока. Тем более, Обамеянг уже выступал за "Сент-Этьен" в 2011-13 годах, был лидером команды и выиграл с ней Кубок лиги.

Именно после удачного отрезка на "Жоффруа Гишар" карьера форварда пошла вверх, он перебрался в Дортмунд за 13 млн евро и достиг статуса суперзвезды.

В нынешнем сезоне габонец забил семь мячей и отдал две результативные передачи в 15 матчах АПЛ. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

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В статье: Арсенал (Лондон) Сент-Этьен Пьер-Эмерик Обамейянг
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Источник:
RMC Sport

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Комментарии (4)
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ssbond (Павлоград)
02.01.2022 в 09:02
Автор вообще в школу ходил? Если после предлога "в" идут буквы "в или ф", а после них согласная, то пишется предлог "во" ...во французский... во Францию...
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rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
02.01.2022 в 10:58
Да вы, месье, академик прямо. Сомневаюсь, что журналисты и редакторы этого сайта, вообще 9 классов окончили.
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kapkan (Луганск)
01.01.2022 в 23:00
А как же позолоченный Ролс Ройс?
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Кот2021 (Николаев)
01.01.2022 в 22:46
7+2 в 15-ти матчах АПЛ за Арсенал при том, что не попадает в стартовый состав - парадокс...
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