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Рэмсдейл: Пенальти есть пенальти, но в нашем случае рефери посоветовали посмотреть повтор

Англия
(2 голосов)

Вратарь недоволен суддейством

Рэмсдейл: Пенальти есть пенальти, но в нашем случае рефери посоветовали посмотреть повтор

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Арсенала" Аарон Рэмсдейл поделился впечатлениями после поражения от "Манчестер Сити" (1:2) в матче АПЛ:

"Я сужу по обоим эпизодам с пенальти – есть непоследовательность при просмотрах. Судья мог решить, что пенальти нет, как только увидел. Однако факт в том, что он пошел смотреть.

В ходе матча арбитр показал, что пенальти не было в обоих случаях, однако ему подсказали посмотреть только один момент. Их пенальти был сомнительный, как мне показалось, но судье сказали посмотреть повтор – и он назначил 11-метровый.

Если говорить о нашем пенальти, то я находился на другом конце поля. Когда вратарь идет в отбор ногами вперед, то он либо сбивает футболиста, либо играет в мяч. В случае с Бернарду его остановили, пенальти был назначен. Пенальти есть пенальти, но в нашем случае рефери посоветовали посмотреть повтор", – сказал Рэмсдейл.

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Аарон Рамсдейл
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Источник:
BBC

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Комментарии (1)
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khatskevich_bog (Киев)
01.01.2022 в 21:09
Ни о чем!
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