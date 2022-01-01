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Рэмсдейл: Пенальти есть пенальти, но в нашем случае рефери посоветовали посмотреть повтор
Вратарь недоволен суддейством
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Арсенала" Аарон Рэмсдейл поделился впечатлениями после поражения от "Манчестер Сити" (1:2) в матче АПЛ:
"Я сужу по обоим эпизодам с пенальти – есть непоследовательность при просмотрах. Судья мог решить, что пенальти нет, как только увидел. Однако факт в том, что он пошел смотреть.
В ходе матча арбитр показал, что пенальти не было в обоих случаях, однако ему подсказали посмотреть только один момент. Их пенальти был сомнительный, как мне показалось, но судье сказали посмотреть повтор – и он назначил 11-метровый.
Если говорить о нашем пенальти, то я находился на другом конце поля. Когда вратарь идет в отбор ногами вперед, то он либо сбивает футболиста, либо играет в мяч. В случае с Бернарду его остановили, пенальти был назначен. Пенальти есть пенальти, но в нашем случае рефери посоветовали посмотреть повтор", – сказал Рэмсдейл.
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