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Лондонское дерби получилось горячим. Кристал Пэлас – Вест Хэм 2:3. Видео голов и обзор матча
"Молотобойцы" вели в счете в три мяча и едва не потеряли победу
Фейсбук Вест Гема/Автор невідомий
Лондонских дерби в АПЛ много, так как столицу Англии в Премьер-лиге представляют сразу шесть команд, однако именно это вышло на славу. “Кристал Пэлас” владел преимуществом весь поединок, и в частности в первом тайме, однако подопечные Мойеса к перерыву вели со счетом 0:3. Кстати, сделать счет разгромным помог VAR, ведь именно после просмотра видеоповтора Лансини получил шанс пробить пенальти и реализовал его. В конце второго тайма "орлы" дважды забили и были близки к ничьей, однако все-таки гости вывезли из "Селхерст Парка" три очка.
"Кристал Пэлас" – "Вест Хэм Юнайтед" 2:3
Голы: Эдуар (83), Олисе (90) – Антонио (22), Лансини (25; 45+5, с пенальти)
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