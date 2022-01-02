Лукаку пропустит матч против Ливерпуля из-за скандального интервью

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку не включен в заявку команды на поединок 21-го тура АПЛ против "Ливерпуля". Об этом сообщает журналист The Athletic Давид Оренштейн.

На предматчевой пресс-конференции главный наставник "аристократов" Томас Тухель не скрывал своего недовольства скандальным интервью бельгийского форварда, в котором он раскрыл некоторые детали внутренней кухни клуба. В том числе Лукаку заявил, что ему не нравится нынешняя роль в “Челси”.

Немецкий наставник в самом разговоре с журналистами не раскрыл карты санкции в отношении нападающего. Теперь же стало известно, что интервью повлекло за собой отстранение Ромелу от матчей. Пока такое решение от Тухеля будет длиться одну игру.

Напомним, что летом Лукаку стал рекордным новичком "Челси" - лондонцы заплатили "Интеру" за форварда 115 миллионов евро. В этом сезоне на счету бельгийца семь голов и два ассиста в 18 матчах за "аристократов".

Поединок между “Челси” и “Ливерпулем” запланирован на сегодня, 2 января, на 18:30.