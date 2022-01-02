Ньюкасл готов оформить трансфер Обамеянга. Артета хочет отпустить нападающего уже в январе

Капитан лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг уже шесть матчей подряд не попадает в заявку "канониров". Главный наставник команды Микель Артета в интервью ESPN заявил, что хочет отпустить 32-летнего габонца уже в текущее трансферное окно, и этой ситуацией не прочь воспользоваться "Ньюкасл".

Mirror сообщает, что "сороки" предложили “Арсеналу”, что они готовы взять игрока в аренду до конца сезона, а затем выкупить его за 20 миллионов фунтов. Пока "канониры" не ответили.

Отметим, что лондонцы в январе 2018 заплатили дортмундской "Боруссии" за габонца 63,75 млн евро. Сейчас аналитический портал Transfermarkt оценивает его в 15 млн евро.

В этом сезоне на счету Обамеянга семь голов и два ассиста в 15 матчах. Отметим, что четыре (3+1) результативных действия он совершил в одном поединке: в Кубке лиги "канониры" обыграли "Вест Бромвич" 6:0.