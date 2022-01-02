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Фаната Брентфорда арестовали за расизм и гомофобию во время матча с Манчестер Сити

Англия
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Болельщик разжигал ненависть

Фаната Брентфорда арестовали за расизм и гомофобию во время матча с Манчестер Сити

Брентфорд/Автор невідомий

Новина українською

Во время матча АПЛ между "Манчестер Сити" и "Брентфордом" (0:1) один из болельщиков на трибунах допустил расистские и гомофобские оскорбления в адрес одного из игроков "Сити".

Позже стало известно, что он арестован полицией и находится под стражей на время расследования.

"Расистское или гомофобное насилие абсолютно неприемлемо в "Брентфорде", и те, кто был уличен в подобном поведении, будут подвергнуты запрету посещения стадиона, в соответствии с рекомендациями Премьер-лиги", - прокомментировали ситуацию в клубе.

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В статье: Брентфорд АПЛ Манчестер Сити
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Источник:
goal.com

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