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Фаната Брентфорда арестовали за расизм и гомофобию во время матча с Манчестер Сити
Болельщик разжигал ненависть
Брентфорд/Автор невідомий
Во время матча АПЛ между "Манчестер Сити" и "Брентфордом" (0:1) один из болельщиков на трибунах допустил расистские и гомофобские оскорбления в адрес одного из игроков "Сити".
Позже стало известно, что он арестован полицией и находится под стражей на время расследования.
"Расистское или гомофобное насилие абсолютно неприемлемо в "Брентфорде", и те, кто был уличен в подобном поведении, будут подвергнуты запрету посещения стадиона, в соответствии с рекомендациями Премьер-лиги", - прокомментировали ситуацию в клубе.
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