Фаната Брентфорда арестовали за расизм и гомофобию во время матча с Манчестер Сити

Во время матча АПЛ между "Манчестер Сити" и "Брентфордом" (0:1) один из болельщиков на трибунах допустил расистские и гомофобские оскорбления в адрес одного из игроков "Сити".

Позже стало известно, что он арестован полицией и находится под стражей на время расследования.