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Бент: Убирать Лукаку из заявки на один из важнейших матчей сезона... Чем думают люди?
Эксперт не понимает Томаса Тухеля
Faisal HQ / Автор неизвестен
Экс-форвард "Тоттенхэма" Даррен Бент дал комментарий о том, что форвард "Челси" Ромелу Лукаку отсутствует в заявке на матч против "Ливерпуля" после интервью, в котором он раскритиковал Томаса Тухеля:
"Я понимаю, что Лукаку повел себя неправильно, что его должны наказать соответствующим образом. Но убирать его из заявки на один из важнейших матчей сезона, когда ты пытаешься остаться в гонке за титул, когда его форма в двух предыдущих матчах была великолепной...
Чем думают люди?" – сказал Бент.
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