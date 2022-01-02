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Бент: Убирать Лукаку из заявки на один из важнейших матчей сезона... Чем думают люди?

Англия
(1 голосов)

Эксперт не понимает Томаса Тухеля

Бент: Убирать Лукаку из заявки на один из важнейших матчей сезона... Чем думают люди?

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Экс-форвард "Тоттенхэма" Даррен Бент дал комментарий о том, что форвард "Челси" Ромелу Лукаку отсутствует в заявке на матч против "Ливерпуля" после интервью, в котором он раскритиковал Томаса Тухеля:

"Я понимаю, что Лукаку повел себя неправильно, что его должны наказать соответствующим образом. Но убирать его из заявки на один из важнейших матчей сезона, когда ты пытаешься остаться в гонке за титул, когда его форма в двух предыдущих матчах была великолепной...

Чем думают люди?" – сказал Бент.

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В статье: Ромелу Лукаку Челси (Лондон) Даррент Бент
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Источник:
Твиттер Бента

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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
02.01.2022 в 16:42
томаль тухес отжигает!
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