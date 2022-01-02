Ральф Рангник: Кавани точно не покинет МЮ в январе

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник поделился информацией на счет ухода нападающего Эдинсона Кавани из клуба:

“Кавани точно не пойдет в январе. Мы говорили об этом с Эди, и он знает, что я его точно не отпущу – Эди нам точно пригодится. Он удивителен. Я сказал ему с первого дня, что для меня он очень важный игрок. Он остается”, – ответил Рангник.

Напомним, что некоторые источники связывали 34-летнего уругвайца с испанской "Барселоной" и указывали, что трансфер состоится уже этой зимой.

Отметим, что контракт Кавани с МЮ действителен до конца текущего сезона. В клубе он находится с октября прошлого года.

В этом сезоне на счету Эдинсона два гола в 10 матчах. Большинство поединков он пропустил из-за разных травм.