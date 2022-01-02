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Ральф Рангник: Кавани точно не покинет МЮ в январе
Все уже решено
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник поделился информацией на счет ухода нападающего Эдинсона Кавани из клуба:
“Кавани точно не пойдет в январе. Мы говорили об этом с Эди, и он знает, что я его точно не отпущу – Эди нам точно пригодится. Он удивителен.
Я сказал ему с первого дня, что для меня он очень важный игрок. Он остается”, – ответил Рангник.
Напомним, что некоторые источники
Отметим, что контракт Кавани с МЮ действителен до конца текущего сезона. В клубе он находится с октября прошлого года.
В этом сезоне на счету Эдинсона два гола в 10 матчах. Большинство поединков он пропустил из-за разных травм.
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