АПЛ. Поражение Эвертона на глазах у Миколенко, победы Лидса и Брентфорда

Почти трехнедельный перерыв не пошел на пользу “Эвертону”. Очередное поражение, уже восьмое в последних 12 матчах АПЛ (одна победа, три ничьи) в целом очень блеклая игра за исключением индивидуальных действий одного футболиста.

Виталий Миколенко не мог участвовать в матче, но он присутствовал на трибунах и перед стартом игры получил приветствие от болельщиков.

Конкурент Миколенко Люка Динь просидел весь матч на скамейке запасных, но в старте “Эвертона” нашлось место пятью другим защитникам. Слева играл Коулмен, справа Кенни, между ними три центрбека.

Система “Эвертона” совершенно не работала.

Команда Бенитеса пропустила быстрый гол на третьей минуте, и все началось с навеса Вельтмана с левого фланга “Эвертона”. Затем “ириски” пропустили простейший гол после углового (подача на ближнюю, Мопе продлил мяч, на дальней штанге никто не крыл двухметрового Берна).

“Эвертон” мог еще в первом тайме отыграть один мяч, но Калверт-Льюин, вернувшийся после травмы, не смог реализовать пенальти, который заработал Гордон.

После перерыва Гордон решил действовать сам. 20-летний воспитанник “ирисок” дважды сокращал разрыв в счете (дальний выстрел и рикошет от Лалланы, удар в одно касание после прострела Кенни), но партнеры его не поддержали. У гостей дубль оформил Мак Аллистер. Второй его – настоящая конфетка. Заслуженная победа “Брайтона”, недовольство Бенитесом продолжает нарастать.

В других двух матчах победили хозяева. “Брентфорд” по всем статьям уступал “Астон Вилле” после гола Ингза, но в конце первого тайма из ничего отыграл один гол, а затем после перерыва вырвал победу. Для Джеррарда это было четвертое поражение в качестве тренера “Виллы”. Его команда должна была брать очки в этом матче, но не додавила соперника в нужный момент. Для “Брентфорда” это была шестая победа и благодаря ей “пчелы” обошли в турнирной таблице именно “Астон Виллу”.

FULL-TIME Brentford 2-1 Aston Villa Yoane Wissa and Mads Roerslev Rasmussen complete a turnaround for the hosts, after Danny Ings' opener #BREAVL pic.twitter.com/F2OfyYOYGE

Впервые за пять туров выиграл “Лидс”, обыграв “Бернли”. Команда Бьелсы играла лучше соперника, прекрасные голы забили Харрисон и Даллас. Удар со штрафного Корне был еще красивее, но помимо него у “Бернли” практически ничего не было в атаке. “Лидс” оторвался от зоны вылета на восемь очков.

FULL-TIME Leeds 3-1 Burnley



Chances produced at both ends but goals from Stuart Dallas and Daniel James secure all 3 points for Leeds#LEEBUR pic.twitter.com/9cpETGYpOc