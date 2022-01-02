АПЛ. Поражение Эвертона на глазах у Миколенко, победы Лидса и Брентфорда

Почти трехнедельный перерыв не пошел на пользу “Эвертону”. Очередное поражение, уже восьмое в последних 12 матчах АПЛ (одна победа, три ничьи) в целом очень блеклая игра за исключением индивидуальных действий одного футболиста.

Виталий Миколенко не мог участвовать в матче, но он присутствовал на трибунах и перед стартом игры получил приветствие от болельщиков.

Конкурент Миколенко Люка Динь просидел весь матч на скамейке запасных, но в старте “Эвертона” нашлось место пятью другим защитникам. Слева играл Коулмен, справа Кенни, между ними три центрбека.

Система “Эвертона” совершенно не работала.

Команда Бенитеса пропустила быстрый гол на третьей минуте, и все началось с навеса Вельтмана с левого фланга “Эвертона”. Затем “ириски” пропустили простейший гол после углового (подача на ближнюю, Мопе продлил мяч, на дальней штанге никто не крыл двухметрового Берна).

“Эвертон” мог еще в первом тайме отыграть один мяч, но Калверт-Льюин, вернувшийся после травмы, не смог реализовать пенальти, который заработал Гордон.

После перерыва Гордон решил действовать сам. 20-летний воспитанник “ирисок” дважды сокращал разрыв в счете (дальний выстрел и рикошет от Лалланы, удар в одно касание после прострела Кенни), но партнеры его не поддержали. У гостей дубль оформил Мак Аллистер. Второй его – настоящая конфетка. Заслуженная победа “Брайтона”, недовольство Бенитесом продолжает нарастать.

FULL-TIME Everton 2-3 Brighton



Alexis Mac Allister scores twice as Graham Potter's side earn a hard-fought win#EVEBHA pic.twitter.com/1p0qt7q71Z — Premier League (@premierleague) January 2, 2022

В других двух матчах победили хозяева. “Брентфорд” по всем статьям уступал “Астон Вилле” после гола Ингза, но в конце первого тайма из ничего отыграл один гол, а затем после перерыва вырвал победу. Для Джеррарда это было четвертое поражение в качестве тренера “Виллы”. Его команда должна была брать очки в этом матче, но не додавила соперника в нужный момент. Для “Брентфорда” это была шестая победа и благодаря ей “пчелы” обошли в турнирной таблице именно “Астон Виллу”.

FULL-TIME Brentford 2-1 Aston Villa



Yoane Wissa and Mads Roerslev Rasmussen complete a turnaround for the hosts, after Danny Ings' opener#BREAVL pic.twitter.com/F2OfyYOYGE — Premier League (@premierleague) January 2, 2022

Впервые за пять туров выиграл “Лидс”, обыграв “Бернли”. Команда Бьелсы играла лучше соперника, прекрасные голы забили Харрисон и Даллас. Удар со штрафного Корне был еще красивее, но помимо него у “Бернли” практически ничего не было в атаке. “Лидс” оторвался от зоны вылета на восемь очков.

FULL-TIME Leeds 3-1 Burnley



Chances produced at both ends but goals from Stuart Dallas and Daniel James secure all 3 points for Leeds#LEEBUR pic.twitter.com/9cpETGYpOc — Premier League (@premierleague) January 2, 2022

Чемпионат Англии, 21-й тур

Ливерпуль, “Гудисон Парк”

“Эвертон” – “Брайтон” 2:3

Голы: Гордон 53, Гордон 76 – Мак Аллистер 3, Берн 21, Мак Аллистер 71

На 26-й минуте Калверт-Льюин не реализовал пенальти (мимо)

“Эвертон”: Пикфорд – Кенни (Рондон 77), Годфри, Кин, Холгейт, Коулмэн – Гордон, Дукуре, Аллан (Гомеш 87), Грэй – Калверт-Льюин

“Брайтон”: Санчес – Кукурелья, Берн, Уэбстер, Вельтман (Даффи 61) – Мак Аллистер, Биссума, Лаллана (Лэмпти 62), Мвепу – Троссард (Модер 82), Мопе

Предупреждения: Кенни 9 – Уэбстер 63

Лондон, “Брентфорд Коммьюнити Стэдиум”

“Брентфорд” – “Астон Вилла” 2:1

Голы: Висса 42, Расмуссен 83 – Ингз 16

“Брентфорд”: Фернандес – Пиннок, Янссон, Соренсен – Расмуссен, Оньека (Янельт 80), Нергор, Йенсен (Баптист 61), Канос (Годдос 54) – Тоуни, Висса

“Астон Вилла”: Мартинес – Таргетт, Хос, Конса, Кэш – Рэмзи (Сансон 69), Дуглас Луис, Макгинн – Буэндиа, Ингз, Траоре (Трезеге 80)

Предупреждения: Оньека 31, Тоуни 77 – Рэмзи 30, Макгинн 89

Лидс, “Элланд Роуд”

“Лидс” – “Бернли” 3:1

Голы: Харрисон 39, Даллас 77, Джеймс 90+2 – Корне 54

“Лидс”: Мелье – Эйлинг, Кох, Льоренте – Даллас, Клих, Форшоу, Фирпо – Рафинья, Робертс (Гелхардт 58), Харрисон (Джеймс 62)

“Бернли”: Хеннесси – Тэйлор, Ми, Тарковски, Лоутон – Гудмундссон (Корне 46), Корк, Уэствуд, Макнил – Вуд (Выдра 84), Леннон (Родригес 80)

Предупреждения: Робертс 10, Льоренте 53 – Тарковски 28