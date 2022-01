ВИДЕО, как Миколенко познакомился с болельщиками на Гудисон Парк

Сегодня в рамках матча 21-го тура АПЛ "Эвертон" принимает дома "Брайтон". Матч начался в 16:00 по киевскому времени на стадионе "Гудисон Парк".

Перед началом поединка на поле появился украинский защитник Виталий Миколенко, который прошелся по газону и поприветстововал болельщиков. В ответ на это фанаты аплодировали.

Добавим, что уже на 3-й минуте матча "Эвертон" пропустил гол. Его забил Алексис Маккалистер.

Напомним, первого января "ириски" оффициально представили Виталия Миколенко, который перешел в ливерпульский клуб из киевского "Динамо".

Here he is ????????????????



Mykolenko unveiled to large round of applause at Goodison Park this afternoon



A stadium definitely on our checklist for 2022 ????



Hopefully the start of a fantastic career for Vitaliy in ????????????????????????????



Good Luck ???? pic.twitter.com/xLuucDBMC0