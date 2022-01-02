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ВИДЕО, как Миколенко познакомился с болельщиками на Гудисон Парк

Англия
(3 голосов)

Украинца хорошо приняли

ВИДЕО, как Миколенко познакомился с болельщиками на Гудисон Парк

Фото: FC Everton

Новина українською

Сегодня в рамках матча 21-го тура АПЛ "Эвертон" принимает дома "Брайтон". Матч начался в 16:00 по киевскому времени на стадионе "Гудисон Парк".

Перед началом поединка на поле появился украинский защитник Виталий Миколенко, который прошелся по газону и поприветстововал болельщиков. В ответ на это фанаты аплодировали.

Добавим, что уже на 3-й минуте матча "Эвертон" пропустил гол. Его забил Алексис Маккалистер.

Напомним, первого января "ириски" оффициально представили Виталия Миколенко, который перешел в ливерпульский клуб из киевского "Динамо".

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Гудисон Парк Виталий Миколенко
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Комментарии (7)
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Andrey30 (Черновцы)
02.01.2022 в 16:49
Якщо буде грати як в останніх матчах за збірну прийдеться довго гріти лавку будемо надіятися що зі зміною клубу змінеться і ставлення до гри
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+1
-4
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Romerik (YNWA)
02.01.2022 в 16:54
Так тому і добре що пішов, так як він переріс рівень Динамо ще в 19 році, і після того почав регресувати, в результаті і така гра на євро...
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+3
-2
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Il Gatto
02.01.2022 в 17:24
А в останніх матчах за збірну він і не грав через травму. До того ж, вся збірна грала гівняно, щоб акцентувати увагу на ньому. Миколенко зараз найкращий лівий бек України, факт, перехід в Евертон лиш зайве підтвердження цьому. Так як і факт, що він в останній час не сильно прогресував, тому перехід в сильніший чемпіонат має посприяти його росту
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+1
0
Будєм разбіратся (Київ)
02.01.2022 в 16:41
Молодець!) Удачі з Евертоном, судячи з 0:2 на 30-й хвилині з Брайтоном вона скоро і Віталіку знадобиться)
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+3
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
02.01.2022 в 16:29
Приємно!Хоть до клубних кольорів не прийдеться звикати Віталію, вже легше! ))
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+5
0
RicoRico (Кривой Рог)
02.01.2022 в 16:35
І не потрібно буде показувати "молотки")))
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0
0
Tom Valentine (Bolintci)
02.01.2022 в 16:42
Если еще и болельщики будут ухать, поддерживая северных сов, так вообще как дома, ага)))
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-2


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