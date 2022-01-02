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ВИДЕО, как Миколенко познакомился с болельщиками на Гудисон Парк
Украинца хорошо приняли
Фото: FC Everton
Сегодня в рамках матча 21-го тура АПЛ "Эвертон" принимает дома "Брайтон". Матч начался в 16:00 по киевскому времени на стадионе "Гудисон Парк".
Перед началом поединка на поле появился украинский защитник Виталий Миколенко, который прошелся по газону и поприветстововал болельщиков. В ответ на это фанаты аплодировали.
Добавим, что уже на 3-й минуте матча "Эвертон" пропустил гол. Его забил Алексис Маккалистер.
Напомним, первого января "ириски" оффициально представили Виталия Миколенко, который перешел в ливерпульский клуб из киевского "Динамо".
Here he is ????????????????— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) January 2, 2022
Mykolenko unveiled to large round of applause at Goodison Park this afternoon
A stadium definitely on our checklist for 2022 ????
Hopefully the start of a fantastic career for Vitaliy in ????????????????????????????
Good Luck ???? pic.twitter.com/xLuucDBMC0
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