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Тоттенхэм ведет переговоры на счет продления контракта с Льорисом
Это все благодаря Конте
В конце этого сезона завершается контракт капитана и голкипера “Тоттенхэма” Уго Льориса, поэтому шпоры ведут переговоры на счет продления соглашения еще на один год. Фабрицио Романо сообщает, что инициатором являлся главный тренер команды Антонио Конте.
Инсайдер отмечает, что никаких препятствий для достижения договоренности между сторонами возникнуть не должно.
Льорис проводит уже 10-й сезон в "Тоттенхэме". В 2012 году он перебрался в лондонский клуб из французского "Лиона" за 12,6 млн евро.
Голкипер находится в шаге от юбилейной отметки в 400 матчей за клуб. На данный момент в его активе 393 поединка – из них 134 на ноль.
Отметим, что в начале текущего сезона "Тоттенхэм" арендовал у "Аталанты" голкипера Пьерлуиджи Голлини на один год. Но это случилось еще при предыдущем тренере Нуне Эшпириту Санту. Пока итальянец ограничивается ролью запасного, проведя всего восемь матчей (ни одного в АПЛ).
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