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Рангник: Кавани знает, что я не дам ему уйти
Нападающий нужен коучу
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник рассказал, что хочет сохранить в команде уругвайского нападающего Эдинсона Кавани:
"Мы переговорили насчет Эди, и он знает, что я точно не позволю ему уйти. Эди нам будет нужен однозначно. Я бы предпочел, чтобы Эди высказался в дополнение к этому, но для меня ясно, что Эди должен остаться.
У нас было несколько бесед в последние пару недель. Вероятно, именно с этим футболистом я говорю чаще всего. Я ему с самого первого дня говорил, что для меня он весьма важный игрок. Наверное, он единственный, кто способен действовать как нападающий и спиной к воротам, и лицом к воротам.
Его профессионализм, отношение к работе – просто потрясающие. И я ему сказал, что очень-очень хочу, чтобы он остался до конца сезона. Он это знает и понимает, насколько высоко я его оцениваю, как сильно уважаю его.
Думаю, вы понимаете, что мне не хочется на публике говорить об игроках индивидуально. От некоторых футболистов я знаю, что они хотят уйти. Насчет Эди мы говорили, и он понимает, что я точно не дам ему уйти", – сказал немец.
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