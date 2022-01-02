Рангник: Кавани знает, что я не дам ему уйти

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник рассказал, что хочет сохранить в команде уругвайского нападающего Эдинсона Кавани:

"Мы переговорили насчет Эди, и он знает, что я точно не позволю ему уйти. Эди нам будет нужен однозначно. Я бы предпочел, чтобы Эди высказался в дополнение к этому, но для меня ясно, что Эди должен остаться.

У нас было несколько бесед в последние пару недель. Вероятно, именно с этим футболистом я говорю чаще всего. Я ему с самого первого дня говорил, что для меня он весьма важный игрок. Наверное, он единственный, кто способен действовать как нападающий и спиной к воротам, и лицом к воротам.

Его профессионализм, отношение к работе – просто потрясающие. И я ему сказал, что очень-очень хочу, чтобы он остался до конца сезона. Он это знает и понимает, насколько высоко я его оцениваю, как сильно уважаю его.

Думаю, вы понимаете, что мне не хочется на публике говорить об игроках индивидуально. От некоторых футболистов я знаю, что они хотят уйти. Насчет Эди мы говорили, и он понимает, что я точно не дам ему уйти", – сказал немец.