Ди Канио: Интервью Лукаку - катастрофа. Ромелу - не Месси, он игрок-функция

Экс-форвард лондонского "Вест Хэма" Паоло Ди Канио прокомментировал слова нападающего "Челси" Ромелу Лукаку.

"Это интервью демонстрирует слабость спортсмена, который сдается спустя шесть месяцев, возможно, из-за того, что он прибыл туда с самомнением человека, не осознающего свой реальный уровень.

В Италии он выиграл скудетто как один из протагонистов наряду с другими игроками команды. Но он не Лионель Месси. "Интер" выиграл бы и без него, будь у них Дуван Сапата или кто-то такой впереди. Лукаку – игрок-функция, который выполнял свои обязанности в той команде.

А затем он перешел в состав победителей Лиги чемпионов, в Премьер-лигу, где играют против команд вроде "Манчестер Сити" и "Ливерпуля", где он лишь одно из многих громких имен. Если приезжаешь в "Челси", думая, что будешь номером один, тебя ждет неприятное пробуждение!