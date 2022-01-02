Челси - Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Оба соперника в последние недели отпустили в отрыв "Манчестер Сити", поэтому их очное противостояние приобретает особенное значение: победитель получает право стать главным преследователем лидера, а проигравший, скорее всего, попрощается с шансами на корону в этом сезоне.

Если у вас не видно плеер выше, нажмите здесь.

Трансляция этого и других матчей доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.