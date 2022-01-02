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Челси - Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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Битва второй и третьей команд лиги

Челси - Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Premierleague.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Оба соперника в последние недели отпустили в отрыв "Манчестер Сити", поэтому их очное противостояние приобретает особенное значение: победитель получает право стать главным преследователем лидера, а проигравший, скорее всего, попрощается с шансами на корону в этом сезоне.

Если у вас не видно плеер выше, нажмите здесь.

Трансляция этого и других матчей доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 30 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего 29 гривен, далее – 299 грн в месяц. Подписка "Спорт" - 199 грн в месяц.

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В статье: Челси (Лондон) Ливерпуль
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