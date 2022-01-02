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АПЛ. Челси - Ливерпуль 2:2. Адреналин
Ошибки, скорость и суперголы в центральном матче тура
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 21-й тур. Лондон, “Стэмфорд Бридж”, 40072 зрителя
“Челси” – “Ливерпуль” 2:2
Голы: Ковачич 42, Пулишич 45+1 – Мане 9, Салах 26
“Челси”: Менди – Чалоба (Жоржиньо 70), Силва Рюдигер – Аспиликуэта, Канте, Ковачич, Алонсо – Маунт, Пулишич – Хавертц (Хадсон-Одои 79)
“Ливерпуль”: Келлехер – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Цимикас – Хендерсон, Фабиньо, Милнер (Кейта 69) – Салах, Жота (Окслейд-Чемберлен 69), Мане (Джонс 90)
Предупреждения: Пулишич 17 – Мане 1, Конате 83
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