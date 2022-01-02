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АПЛ. Челси - Ливерпуль 2:2. Адреналин 

Англия
(1 голосов)

Ошибки, скорость и суперголы в центральном матче тура 

АПЛ. Челси - Ливерпуль 2:2. Адреналин 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 21-й тур. Лондон, “Стэмфорд Бридж”, 40072 зрителя

“Челси” – “Ливерпуль” 2:2

Голы: Ковачич 42, Пулишич 45+1 – Мане 9, Салах 26

“Челси”: Менди – Чалоба (Жоржиньо 70), Силва Рюдигер – Аспиликуэта, Канте, Ковачич, Алонсо – Маунт, Пулишич – Хавертц (Хадсон-Одои 79)

“Ливерпуль”: Келлехер – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Цимикас – Хендерсон, Фабиньо, Милнер (Кейта 69) – Салах, Жота (Окслейд-Чемберлен 69), Мане (Джонс 90)

Предупреждения: Пулишич 17 – Мане 1, Конате 83

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В статье: Ромелу Лукаку Челси (Лондон) Ливерпуль Садио Мане
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Комментарии (1)
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FCZK-1922 (Кировоград)
02.01.2022 в 20:27
Отличный матч. Конечно ещё много туров до конца сезона и все в футболе возможно, но сдается мне что сегодня Ливерпуль и Челси открыли зелёный коридор физруку к золотым медалям, хочу ошибаться ..
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