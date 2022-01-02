Мане получил самую быструю желтую карточку за время статистики в АПЛ

В матче 21-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на выезде побеждает лондонский "Челси" (2:0 - первый тайм).

Вингер мерсисайдцев Садио Мане записал свое имя в протокол поединка уже на 15-й секунді зустрічі - 29-летний сенегалец получил желтую карточку.

Таким образом, вингер "красных" получил самую быстрое предупреждение в рамках АПЛ с начала ведения статистики (сезона 2006/07).

Примечательно, что уже на 9-й минуте Садио открыл счет в игре, поразив ворота "пенсионеров".