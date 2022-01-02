От штанги в девятку с лёта. Ковачич забил шедевральный гол у ворота Ливерпуля

Сегодня в матче 21-го тура АПЛ "Челси" в Лондоне принимает "Ливерпуль" (2:2 - первый тайм).

На 42-й минуте, при счете 2:0 в пользу команды Клоппа, шедевральный гол у ворота "красных" забил хорватский полузащитник Матео Ковачич. После подачи штрафого от Алонсо с правого фланга, голкипер "Ливерпуля" выбил мяч кулаками в поле. Игрок "Челси" подстроился под мяч, который полетел дугой, и в касание переправил круглого в девятку от штанги с 20 метров.

Больше того, уже в добавленное к первому тайму время "синие" сравняли счет на табло силами Пулишича.