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От штанги в девятку с лёта. Ковачич забил шедевральный гол у ворота Ливерпуля

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Какая же красота!

От штанги в девятку с лёта. Ковачич забил шедевральный гол у ворота Ливерпуля

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня в матче 21-го тура АПЛ "Челси" в Лондоне принимает "Ливерпуль" (2:2 - первый тайм).

На 42-й минуте, при счете 2:0 в пользу команды Клоппа, шедевральный гол у ворота "красных" забил хорватский полузащитник Матео Ковачич. После подачи штрафого от Алонсо с правого фланга, голкипер "Ливерпуля" выбил мяч кулаками в поле. Игрок "Челси" подстроился под мяч, который полетел дугой, и в касание переправил круглого в девятку от штанги с 20 метров.

Больше того, уже в добавленное к первому тайму время "синие" сравняли счет на табло силами Пулишича.

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В статье: Челси (Лондон) Ливерпуль Матео Ковачич
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Комментарии (2)
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satellite (Харьков)
02.01.2022 в 20:17
Супер гол!!!
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Tasha19
02.01.2022 в 19:36
Шикарний гол
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+2
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