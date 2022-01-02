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От штанги в девятку с лёта. Ковачич забил шедевральный гол у ворота Ливерпуля
Какая же красота!
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня в матче 21-го тура АПЛ "Челси" в Лондоне принимает "Ливерпуль" (2:2 - первый тайм).
На 42-й минуте, при счете 2:0 в пользу команды Клоппа, шедевральный гол у ворота "красных" забил хорватский полузащитник Матео Ковачич. После подачи штрафого от Алонсо с правого фланга, голкипер "Ливерпуля" выбил мяч кулаками в поле. Игрок "Челси" подстроился под мяч, который полетел дугой, и в касание переправил круглого в девятку от штанги с 20 метров.
Больше того, уже в добавленное к первому тайму время "синие" сравняли счет на табло силами Пулишича.
Una animalada la volea de Mateo Kovacic.— Fútbol Vertical (@futbol_vertical) January 2, 2022
pic.twitter.com/yn3rWDU6lj
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