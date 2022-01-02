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Аспиликуэта: Мы расстроены ничьей с Ливерпулем. Мане должны были удалить на 15-й секунде
Капитан "пенсионеров" высказался после игры с командой Клоппа
Faisal HQ / Автор неизвестен
Защитник лондонского "Челси" Сесар Аспиликуэта прокомментировал
– Этот результат расстроил "Челси"?
– Да, конечно. Мы чувствовали, что во втором тайме могли дожать и забить третий гол.
– Садио Мане следовало удалить (прим. - на 15-й секунде встречи сенегалец ударил локтом Сесара и получил желтую карточку)?
– Это очевидная красная карточка, – рассказал испанец.
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Источник:BBC
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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
02.01.2022 в 21:59
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