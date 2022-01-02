  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Аспиликуэта: Мы расстроены ничьей с Ливерпулем. Мане должны были удалить на 15-й секунде
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аспиликуэта: Мы расстроены ничьей с Ливерпулем. Мане должны были удалить на 15-й секунде

Англия
(2 голосов)

Капитан "пенсионеров" высказался после игры с командой Клоппа

Аспиликуэта: Мы расстроены ничьей с Ливерпулем. Мане должны были удалить на 15-й секунде

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Защитник лондонского "Челси" Сесар Аспиликуэта прокомментировал ничью с "Ливерпулем" в матче 21-го тура АПЛ.

– Этот результат расстроил "Челси"?

– Да, конечно. Мы чувствовали, что во втором тайме могли дожать и забить третий гол.

– Садио Мане следовало удалить (прим. - на 15-й секунде встречи сенегалец ударил локтом Сесара и получил желтую карточку)?

– Это очевидная красная карточка, – рассказал испанец.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сесар Аспиликуэта Челси (Лондон) Ливерпуль
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BBC

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Red_Cat (Салоники)
02.01.2022 в 21:59
вы вообще отскочили, молчали бы уже
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...