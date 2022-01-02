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Каррагер: Ливерпуль не станет чемпионом в этом сезоне. Они вели в счете 17 раз, но выиграли только 12 матчей
Эксперт высказался после игры команд Клоппа и Гвардиолы
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер прокомментировал
"Вот почему "Ливерпуль" не станет чемпионом в этом сезоне. "Ливерпуль" вел в счете 17 раз в этом сезоне. Как и "Манчестер Сити". "Ман Сити" выиграл все эти матчи, а "Ливерпуль" – 12. В этом сезоне "Ливерпулю" не хватает контроля над игрой. Это мы видели сегодня и в матче с "Тоттенхэмом".
С точки зрения игры – это лучший матч, что я видел в сезоне, но в плане шансов "Ливерпуля" выиграть трофей – это дорого им обойдется. Из пяти последних случаев, когда они вели в счете, выиграли только однажды. И в этом разница между "Ливерпулем" и "Ман Сити", – рассказал англичанин.
После этого поединка команда Юргена Клоппа имеет в своем активе 42 очка и остает на один пункт от подопечных Томаса Тухеля. Лидирует в чемпионате Англии "Ман Сити", имея в своем активе 53 пункта.
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