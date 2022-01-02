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Тренер Ливерпуля: У нас было так много отличных контратак, не хватало последнего паса

Англия
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Линдерс подвел итоги поединка против команды Тухеля

Тренер Ливерпуля: У нас было так много отличных контратак, не хватало последнего паса

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Тренер "Ливерпуля" Пеп Линдерс прокомментировал ничью с "Ливерпулем" в матче 21-го тура АПЛ.

"У нас не бывает скучных матчей. Обе команды играли интенсивно с самого начала. Нам бы больше хотелось контролировать игру. У "Ливерпуля" было так много отличных контратак, не хватало только последнего паса.

Должно быть, это крутейший матч для болельщиков. Учитывая то, в какой мы ситуации, это комплимент для нас. Мы могли бы назвать много отговорок сегодня, но парни бились, отдавая себя без остатка.

Хотим к каждой игре относиться как к финалу. Кто бы ни выходил на поле и ни оставался в запасе, мы демонстрируем такой настрой. Хорошо, что матч прошел в режиме 11 на 11 – мы здесь для того, чтобы развлекать, и, как я уже говорил, с нами не бывает скучно.

У "Ливерпуля" много разных орудий. Салах и Мане крайне важны для нас, потому что они лицо этой команды, они задают направление, передают нам страсть. Желаю им удачного выступления на Кубке Африки. Все знают, что значит игра за свою страну. Они заслуживают права биться за все возможные награды.

"Челси" забил два невероятных гола. Всегда стараешься выстроить игру, чтобы избежать подобных ситуаций, но это просто два невероятных гола", – рассказал Линдерс.

Напомним, Пеп Линдерс вывел "красных" на этот поединок в качестве наставника, так как у Юргена Клоппа был обнаружен коронавирус.

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В статье: Челси (Лондон) Ливерпуль Пеп Линдерс
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Источник:
BBC

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