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Тухель об игре с Ливерпулем: Это трудно проглотить, но что мы можем поделать?
Коуч "пенсионеров" высказался после поединка против подопечных Клоппа
Faisal HQ / Автор неизвестен
Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель поделился мыслями после
– Что мы можем поделать? Сражаться за победу. В последнее время у нас были трудности с тем, чтобы выигрывать матчи, которые складывались в нашу пользу. Но сегодня не о чем сожалеть. Это был блестящий футбольный матч. Мы здорово начали, а потом получили счет 0:2 из-за индивидуальных ошибок, за которые наказывают на таком уровне. Мы перевернули ситуацию и были близки к победе. Но все было на грани – могло качнуться и в другую сторону. Мы идем дальше.
– Что скажете о желтой карточке Мане?
– В первом матче с "Ливерпулем" мы получили красную карточку, судья вынес решение так быстро – они не проверили момент.
Мне очень не нравится говорить о таких вещах обычно, я не люблю ранние удаления – это может убить игру. Зрители хотят видеть игру 11 на 11, и Мане всегда должен быть на поле, потому что он блестящий футболист и прекрасный парень, но это красная карточка.
Если вы не проверяете такой момент, а потом смотрите момент с нашим голом (прим. - у Рюдигера был пассивный офсайд) и, возможно, отмените взятие ворот... Это трудно проглотить, но что мы можем поделать? – рассказал наставник "пенсионеров".
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