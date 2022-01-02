Челси - Ливерпуль 2:2. Обзор матча и видео голов

Яркая ничья в пользу “Манчестер Сити”. “Челси” и “Ливерпуль” встречались друг против друга не в лучшем состоянии, но игра между ними получилась открытой, эмоциональный и с большим количеством моментов. Все голы были забиты в первом тайме. “Ливерпуль” вел в счете 2:0 после мячей Мане и Салаха, но “Челси” сумел отыграться благодаря голам Ковачича и Пулишича. 2:2 – вопрос с чемпионством фактически решен.

Чемпионат Англии, 21-й тур. Лондон, “Стэмфорд Бридж”, 40072 зрителя

“Челси” – “Ливерпуль” 2:2

Голы: Ковачич 42, Пулишич 45+1 – Мане 9, Салах 26