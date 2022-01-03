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Тухель о Лукаку: Путь вернуться в состав есть всегда. Мы решим все за закрытыми дверями
У бельгийца не все потеряно в стане "аристократов"
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Томас Тухель после поединок с "Ливерпулем" прокомментировал шансы Ромелу Лукаку снова играть в стартовом составе "пенсионеров".
– Болельщики "Челси" наверняка хотят узнать две вещи: извинился ли он, и есть ли путь назад в состав "Челси"?
– Он наш игрок. Путь назад есть всегда. Мы решим все в Кобхэме, за закрытыми дверями. И как только мы примем решение – клуб, тренер и Ромелу узнает о нем, вы, возможно, тоже узнаете. Не ранее.
– Он извинился?
– Мы не будем обсуждать это сейчас. Давайте подождем немного, и мы дадим вам информацию, – рассказал немецкий наставник.
Бельгиец не принимал участие в игре против команды Юргена Клоппа по решению Томаса Тухеля.
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