Тухель о Лукаку: Путь вернуться в состав есть всегда. Мы решим все за закрытыми дверями

Главный тренер "Челси" Томас Тухель после поединок с "Ливерпулем" прокомментировал шансы Ромелу Лукаку снова играть в стартовом составе "пенсионеров".

– Болельщики "Челси" наверняка хотят узнать две вещи: извинился ли он, и есть ли путь назад в состав "Челси"?

– Он наш игрок. Путь назад есть всегда. Мы решим все в Кобхэме, за закрытыми дверями. И как только мы примем решение – клуб, тренер и Ромелу узнает о нем, вы, возможно, тоже узнаете. Не ранее.

– Он извинился?

– Мы не будем обсуждать это сейчас. Давайте подождем немного, и мы дадим вам информацию, – рассказал немецкий наставник.

Бельгиец не принимал участие в игре против команды Юргена Клоппа по решению Томаса Тухеля.