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Работы у Миколенко - непочатый край. Эвертон - Брайтон 2:3. Видео голов и обзор матча

Англия
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Смотреть видео обзор матча Эвертон – Брайтон, Английская Премьер-лига, 2 января 2022

Работы у Миколенко - непочатый край. Эвертон - Брайтон 2:3. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Эвертон – Брайтон, которые встречались в рамках 21-го тура Английской Премьер-лиги. Перед игрой с ливерпульскими болельщиками познакомился Виталий Миколенко, но затем стал свидетелем поражения своей новой команды. Пропущенные голы продемонстрировали слабость защиты команды Рафы Бенитеса, хотя удар Мак Аллистера – мастерство вместе с везением. Эвертон на данный момент занимает 15-е место в турнирной таблице, Брайтон – восьмой.

Чемпионат Англии, 21-й тур
Ливерпуль, "Гудисон Парк"
"Эвертон" – "Брайтон" 2:3
Голы: Гордон 53, Гордон 76 – Мак Аллистер 3, Берн 21, Мак Аллистер 71
На 26-й минуте Калверт-Льюин не реализовал пенальти (мимо ворот)

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Брайтон энд Хоув Альбион Виталий Миколенко
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