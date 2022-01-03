Работы у Миколенко - непочатый край. Эвертон - Брайтон 2:3. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Эвертон – Брайтон, которые встречались в рамках 21-го тура Английской Премьер-лиги. Перед игрой с ливерпульскими болельщиками познакомился Виталий Миколенко, но затем стал свидетелем поражения своей новой команды. Пропущенные голы продемонстрировали слабость защиты команды Рафы Бенитеса, хотя удар Мак Аллистера – мастерство вместе с везением. Эвертон на данный момент занимает 15-е место в турнирной таблице, Брайтон – восьмой.

Чемпионат Англии, 21-й тур

Ливерпуль, "Гудисон Парк"

"Эвертон" – "Брайтон" 2:3

Голы: Гордон 53, Гордон 76 – Мак Аллистер 3, Берн 21, Мак Аллистер 71

На 26-й минуте Калверт-Льюин не реализовал пенальти (мимо ворот)