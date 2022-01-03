Красивые комбинации и удары. Брентфорд - Астон Вилла 2:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор матча 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором Брентфорд одолел Астон Виллу. Гости открыли счет после стремительной комбинации – последний удар нанес Ингс. Но Брентфорд, пытающийся убедить Шахтер продать Мудрика, отыгрался не менее красиво - Висса перед перерывом пробил под штангу. А на исходе игры Расмуссен принес пчелам победу, которая вывела их на 12 место в турнирной таблице.

Английская Премьер-лига. 21-й тур

Брентфорд - Астон Вилла 2:1

Голы: Висса 42, Расмуссен 83 – Ингс 16