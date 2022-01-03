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Красивые комбинации и удары. Брентфорд - Астон Вилла 2:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Бернтфорд - Астон Вилла, чемпионат Англии, 2 января 2022
Вашему вниманию видеообзор матча 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором Брентфорд одолел Астон Виллу. Гости открыли счет после стремительной комбинации – последний удар нанес Ингс. Но Брентфорд, пытающийся убедить Шахтер продать Мудрика, отыгрался не менее красиво - Висса перед перерывом пробил под штангу. А на исходе игры Расмуссен принес пчелам победу, которая вывела их на 12 место в турнирной таблице.
Английская Премьер-лига. 21-й тур
Брентфорд - Астон Вилла 2:1
Голы: Висса 42, Расмуссен 83 – Ингс 16
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