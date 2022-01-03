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"20-я секунда или 20-я минута – это неважно". Менеджер Челси заявил, что арбитр должен был удалить Мане
Делимся диаметрально противоположными мнениями
Getty Images / Global Images Ukraine
Представители "Челси", защитник команды Сесар Аспиликуэта и менеджер "синих" Томас Тухель, детально высказались по поводу действий вингера "Ливерпуля" Садио Мане на первой минуте центрального матча 21-го тура АПЛ (2:2). Сенегалец не получил прямую красную карточку за удар локтем в лицо испанскому игроку лондонцев, он отделался "горчичником".
"Это чистая прямая красная карточка. Не важно, что прошло лишь 15 секунд игры и это лишь первое действие в матче. Мане не видел мяча, он просто хотел сыграть локтем. Честно говоря, я этого не понимаю. Если бы арбитр удалил Садио, то это могло бы изменить ход встречи. Я видел повтор, хотя в этом не было необходимости", – отметил Аспиликуэта.
"Я не сторонник ранних красных карточек. Больно это говорить, потому что я люблю Мане, он хороший парень и отличный игрок, но это красная карточка. Локоть в лицо. Неважно, когда вы это делаете – на 20-й секунде или 20-й минуте", – сказал Тухель.
Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон после игры заявил, что расстроился, когда увидел желтую карточку для партнера. Лидер "красных" отметил, что действия Мане не были намеренными.
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