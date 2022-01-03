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В профиле Лукаку на Facebook указано, что он – игрок Интера. Сегодня у Ромелу будет беседа с Тухелем
Нападающий не слишком привержен лондонской команде
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 3 января, главный тренер "Челси" Томас Тухель поговорит с нападающим "синих" Ромелу Лукаку за закрытыми дверями.
Темой диалога, естественно, станет будущее футболиста на "Стэмфорд Бридж", также менеджер и игрок точно обсудят поведение последнего. Напомним, ранее форвард публично в интервью выразил недовольство своей ролью в команде и признался в огромной любви к "Интеру", который он покинул прошлым летом.
В Сети активно распространяется актуальный скриншот со страницы Лукаку на Facebook, где в биографии указано, что он – игрок "нерадзурри". Если Ромелу поменял данные на днях, то это лишь подчеркивает линию его поведения. Если же нет, то не совсем понятно, почему он до сих пор не обновил информацию о том, за какой клуб выступает.
Lukaku via Facebook ???? pic.twitter.com/s8OdyFwsLp— ꜰᴀꜱᴛ ɢᴏᴀʟꜱ (@IFAST29) January 2, 2022
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