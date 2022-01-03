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Сколько зарабатывает Ярмоленко? Богатая жизнь футболиста Вест Хэма и сборной Украины

Англия
(1 голосов)
Сколько зарабатывает Ярмоленко? Богатая жизнь футболиста Вест Хэма и сборной Украины

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Один из самых крупных трансферов современного "Динамо". Один из самых талантливых и лучших игроков сборной Украины своего поколения, никак не может получить стабильное место в основе "Вест Хэма". Насколько шикарна жизнь у эксдинамовца Ярмоленко, сколько зарабатывает, как живет и на что тратит украинский вингер?

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В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (2)
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kukarekin (Одесса)
03.01.2022 в 11:19
В минай его к кормильцу
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alex.belogubko (одесса)
03.01.2022 в 11:06
вот и сиди и не рыпайся --где тебе будут платить такие бабки
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