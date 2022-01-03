Сколько зарабатывает Ярмоленко? Богатая жизнь футболиста Вест Хэма и сборной Украины

Один из самых крупных трансферов современного "Динамо". Один из самых талантливых и лучших игроков сборной Украины своего поколения, никак не может получить стабильное место в основе "Вест Хэма". Насколько шикарна жизнь у эксдинамовца Ярмоленко, сколько зарабатывает, как живет и на что тратит украинский вингер?