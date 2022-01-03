Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новый клуб Миколенко завершает трансфер еще одного защитника
Конкурент для украинца?
Фото: Sky Sports
Правый защитник "Рейнджерс" Натан Паттерсон близок к переходу в "Эвертон", сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо.
По данным журналиста, 20-летний футболист в ближайшее время прибудет в Ливерпуль, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт. Отмечается, что сумма трансфера составит 12 миллионов фунтов стерлингов + бонусы.
Паттерсон - воспитанник "Рейнджерс", дебютировал в первой команде в январе 2020-го. В нынешнем сезоне Натан провел 11 матчей за "Рейнджерс" и отметился лишь одной результативной передачей. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 3 млн евро.
Напомним, ранее "Эвертон" объявил о подписании левого защитника Виталия Миколенко.
Популярное сейчас
- Форвард Атлетико в шаге от перехода в Барсу – Хави считает игрока одним из лучших нападающих мира
- Самба Диалло объяснил, почему продлил контракт с киевским Динамо
- Работы у Миколенко - непочатый край. Эвертон - Брайтон 2:3. Видео голов и обзор матча
- Миколенко вошел в тройку самых дорогих продаж в истории Динамо
- Красотка дня. Прелестная девушка футболиста Динамо эффектно отдыхает в Дубаи. ФОТО
- Сколько тратит Миля? Роскошная жизнь Милевского. Тачки, девушки, контракты. Куда тратит миллионы?