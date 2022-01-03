Новый клуб Миколенко завершает трансфер еще одного защитника

Правый защитник "Рейнджерс" Натан Паттерсон близок к переходу в "Эвертон", сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

По данным журналиста, 20-летний футболист в ближайшее время прибудет в Ливерпуль, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт. Отмечается, что сумма трансфера составит 12 миллионов фунтов стерлингов + бонусы.

Паттерсон - воспитанник "Рейнджерс", дебютировал в первой команде в январе 2020-го. В нынешнем сезоне Натан провел 11 матчей за "Рейнджерс" и отметился лишь одной результативной передачей. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 3 млн евро.

Напомним, ранее "Эвертон" объявил о подписании левого защитника Виталия Миколенко.