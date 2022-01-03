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Новый клуб Миколенко завершает трансфер еще одного защитника

Англия
Обновлено
(2 голосов)

Конкурент для украинца?

Новый клуб Миколенко завершает трансфер еще одного защитника

Фото: Sky Sports

Новина українською

Правый защитник "Рейнджерс" Натан Паттерсон близок к переходу в "Эвертон", сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

По данным журналиста, 20-летний футболист в ближайшее время прибудет в Ливерпуль, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт. Отмечается, что сумма трансфера составит 12 миллионов фунтов стерлингов + бонусы.

Паттерсон - воспитанник "Рейнджерс", дебютировал в первой команде в январе 2020-го. В нынешнем сезоне Натан провел 11 матчей за "Рейнджерс" и отметился лишь одной результативной передачей. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 3 млн евро.

Напомним, ранее "Эвертон" объявил о подписании левого защитника Виталия Миколенко.

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В статье: Рейнджерс (Глазго) Эвертон (Ливерпуль)
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Комментарии (2)
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ВасяКулебяка (Козливка)
03.01.2022 в 15:57
Правый это инвертированный левый
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0
0
Kristo (Львов)
03.01.2022 в 15:02
Правый защитник
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