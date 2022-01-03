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Экс-игрок Челси по телефону помог обычному парню справиться с паническими атаками
Это важная тема в Англии
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Обычный британец по имени Гарет плохо спал по ночам, страдал депрессией и паническими атаками. В Англии проблемам психологического здоровья уделяется очень много времени, ведь подобные признаки вполне могут привести к самоубийству.
Парень поделился проблемой в своем Твиттере, пользователи отреагировали словами поддержки. Интересно, что среди этих юзеров оказался и бывший игрок "Челси" Иссайя Браун. Футболист "Престона" ответил Гарету, предложив в личной беседе по телефону разобраться в причинах его беспокойства. Позже молодой человек опубликовал еще один твит:
"Иссайя – мой герой. Десять минут разговора полностью изменили мою жизнь. Он говорил со мной так, будто мы знаем друг друга много лет. Спасибо, Иззи".
My absolute hero, was shaking throughout the whole conversation but spoke to me as if we knew each other for years on end. A true hero of mine and his kindness has 100% changed my life. Just a 10 minute chat from someone I look up to has really made me feel amazing. Thankyou Izzy https://t.co/CPEKZ2MyXM— Gareth (@GarethPNE_) December 21, 2021
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