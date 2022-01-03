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Экс-игрок Челси по телефону помог обычному парню справиться с паническими атаками

Англия
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Это важная тема в Англии

Экс-игрок Челси по телефону помог обычному парню справиться с паническими атаками

Getty Images / Global Images Ukraine

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Обычный британец по имени Гарет плохо спал по ночам, страдал депрессией и паническими атаками. В Англии проблемам психологического здоровья уделяется очень много времени, ведь подобные признаки вполне могут привести к самоубийству.

Парень поделился проблемой в своем Твиттере, пользователи отреагировали словами поддержки. Интересно, что среди этих юзеров оказался и бывший игрок "Челси" Иссайя Браун. Футболист "Престона" ответил Гарету, предложив в личной беседе по телефону разобраться в причинах его беспокойства. Позже молодой человек опубликовал еще один твит:

"Иссайя – мой герой. Десять минут разговора полностью изменили мою жизнь. Он говорил со мной так, будто мы знаем друг друга много лет. Спасибо, Иззи".

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В статье: Престон Норт Энд Исайя Браун
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