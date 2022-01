Экс-игрок Челси по телефону помог обычному парню справиться с паническими атаками

Обычный британец по имени Гарет плохо спал по ночам, страдал депрессией и паническими атаками. В Англии проблемам психологического здоровья уделяется очень много времени, ведь подобные признаки вполне могут привести к самоубийству.

Парень поделился проблемой в своем Твиттере, пользователи отреагировали словами поддержки. Интересно, что среди этих юзеров оказался и бывший игрок "Челси" Иссайя Браун. Футболист "Престона" ответил Гарету, предложив в личной беседе по телефону разобраться в причинах его беспокойства. Позже молодой человек опубликовал еще один твит:

My absolute hero, was shaking throughout the whole conversation but spoke to me as if we knew each other for years on end. A true hero of mine and his kindness has 100% changed my life. Just a 10 minute chat from someone I look up to has really made me feel amazing. Thankyou Izzy https://t.co/CPEKZ2MyXM