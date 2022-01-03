У Сити спад, а у Лукаку – Интер головного мозга. Жива ли вообще интрига в АПЛ? Аудиомнение #131

Обсуждаем поединки "Арсенал" – "Манчестер Сити", "Челси" – "Ливерпуль", а также не проходим мимо истории с нашумевшим интервью Ромелу Лукаку. Послушать выпуски можно на Megogo Audio, Google Podcasts, YouTube ↓ , Facebook, Castbox ↓ – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете другие подкасты сайта UA-Футбол.

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Нужно ли было удалять Мане и Маунта? Верим, что Чалоба хотел как лучше. "Ливерпуль" слишком легко отпускает победы, у "Манчестер Сити" наклевывается физический спад, а Лукаку дает очень странные интервью. Есть ли будущее у Ромелу на "Стэмфорд Бридж"? Можно ли ставить точку в гонке за титул? Еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:50 – "Арсенал" – "Манчестер Сити" (1:2);

04:21 – Ромелу Лукаку и его капитальный зашквар;

11:57 – "Челси" – "Ливерпуль" (2:2);

23:12 – Промежуточные итоги чемпионской гонки в АПЛ;

26:22 – Не попадайте в офсайд!