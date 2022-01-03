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Защитник Челси отказался продлевать контракт с клубом

Англия
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Футболист задумался о смене клуба

Защитник Челси отказался продлевать контракт с клубом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Челси" Андреас Кристенсен может летом покинуть клуб в качестве свободного агента, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, несколько недель назад синие согласовали с датчанином 4-летний контракт, однако футболист в последний момент отказался продлевать соглашение. В переходе Кристенсена заинтересованы "Барселона" и "Милан". Контракт защитника с "аристократами" истекает летом 2022 года.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги датский защитник сыграл в 13 матчах и не отметился результативными действиями.

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В статье: Челси (Лондон) Андреас Кристенсен
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