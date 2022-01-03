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МЮ - Вулверхэмптон: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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Много голов мы вряд ли не увидим

МЮ - Вулверхэмптон: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фейсбук Манчестер Юнайтед/Автор невідомий

Новина українською

После увольнения Уле Гуннара Сульшера "Манчестер Юнайтед" ещё не потерпел ни единого поражения и сейчас активно сражается, чтобы приблизиться к зоне Лиги чемпионов. Пока до "Арсенала", который идёт четвёртым, четыре очка, но у "Юнайтед" две игры в запасе. "Вулвз" серьёзно отстаёт от МЮ и считается одной из самых прагматичных команд лиги: за 18 игр АПЛ в матчах с участием "волков" было забито всего 27 голов.

Если у вас не видно плеер выше, нажмите здесь.

Трансляция этого и других матчей доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 30 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего 29 гривен, далее – 299 грн в месяц. Подписка "Спорт" - 199 грн в месяц.

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В статье: Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед
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