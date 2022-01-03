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МЮ - Вулверхэмптон: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Много голов мы вряд ли не увидим
Фейсбук Манчестер Юнайтед/Автор невідомий
После увольнения Уле Гуннара Сульшера "Манчестер Юнайтед" ещё не потерпел ни единого поражения и сейчас активно сражается, чтобы приблизиться к зоне Лиги чемпионов. Пока до "Арсенала", который идёт четвёртым, четыре очка, но у "Юнайтед" две игры в запасе. "Вулвз" серьёзно отстаёт от МЮ и считается одной из самых прагматичных команд лиги: за 18 игр АПЛ в матчах с участием "волков" было забито всего 27 голов.
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