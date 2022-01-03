АПЛ. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 0:1. А перемены где?

Английская Премьер-лига, 21-й тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Майк Дин

Если Вы – болельщик "Манчестер Юнайтед", и после очередного матча зашли с надеждой, что мы напишем об изменениях Рангника, то зря. Немецкий специалист впервые после прихода на “Олд Траффорд” встретился с представителем верхней части турнирной таблицы – все закончилось дебютным поражением у руля “манкуниацев”. Однако стоит отдать должную почесть и "волкам" - сегодня они закусали "красных дьяволят".

С самого старта подопечные Бруно Лаже зажали “Ман Юнайтед” на их части поля. Отметим, что сегодня в центре защиты “манкунинацев” вышла неожиданная пара Варан-Джонс. Фил сыграл на профессиональном уровне впервые за 712 дней и стал лучшим игроком своей команды. Именно благодаря ему и его партнеру Рафаэлю большинство атак гостей было отбито. Ну и, конечно, не обошлось без вмешательств Давида де Хеа, который совершил несколько хороших сэйвов.

???? Phil Jones makes his first start in the #PL for @ManUtd since 22 January 2020#MUNWOL pic.twitter.com/7l7syc9Thz — Premier League (@premierleague) January 3, 2022

Испанский кипер парировал хорошие удары сначала Поденсе, а затем Невеша. Последний бил особенно опасно – точно под перекладину да еще с лета. На счету де Хеа еще сейвы после выстрелов от Семеда и того же Поденсе. В первом тайме гости 14 раз пробили по воротам МЮ. Проблема была в преобладании "волков" над подопечными Рангником. Санчо и Гринвуд редко возвращались, а Мактоминей и Матич не могли закрыть всю опорную зону – отсюда и куча провалов.

А вот "манкунианцы" смогли пробить всего четыре раза до перерыва, но все они не принесли опасности воротам Жозе Са. А вот после выхода Фернандеша во втором тайме картина немного изменилась – Бруно стал сладким глотком свежего воздуха для хозяев. Сначала он попал в перекладину, а затем еще создал момент для Роналду. Но надолго Бруно не хватило – сам себе всю команду не потянешь.

Гегенпрессинга и в упоминаниях "Ман Юнайтед" не было. "Вулвз" достаточно свободно себя чувствовал на половине поля соперника, собственно благодаря чему и забил. При подаче Траоре с правого фланга Шоу очень флегматично защищался, да еще и опорники не закрыли подбор после выноса мяча Вараном. Моутинью первым касанием остановил мяч, а вторым пробил в левый угол. Де Хеа ничего не смог сделать – бильярдный удар. Первый гол Жоау в нынешнем сезоне. Интересно, что уже пятый сезон он забивает только по одному голу. Теперь есть время поправить ситуацию.

Joao Moutinho’s game by numbers vs. Man Utd:



79 touches

9 final third entries

8 duels won

7 ball recoveries

7 accurate long balls

6 tackles

4 crosses

2 shots

2 chances created

1 shot on target

1 goal



The match winner. ???? pic.twitter.com/w68e7Lk3Le — Squawka Football (@Squawka) January 3, 2022

На последних секундах матча Фил Джонс еще и в атаке отлично отыграл, заработав опасный стандарт. Исполнять взялся Бруно и с метров 17-18 пробил в угол голкипера - Жозе Са потянул. Сегодняшний матч на ноль стал для португальского вратаря уже пятым гостевым в этом сезоне – лучший показатель в чемпионате.

Впервые "Вулверхэмптон" победил "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" за всю историю АПЛ (с 1992-го). В последний раз "манкунинацы" терпели домашнее поражение от "волков" в чемпионате еще в 1980-м году и тоже со счетом 0:1.

Теперь подопечные Бруно Лаже вплотную подошли к МЮ в турнирной таблице и на расстоянии трех очков дышат ему в спину. А сами "красные дьяволы" все дальше и дальше от топ-4 - так и стелют дорожку для "Тоттенхэма" и "Арсенал", которые постоянно прогрессируют (в отличие от команды Рангника).

"Манчестер Юнайтед" – "Вулверхэмптон" 0:1

Гол: Жоау Моутинью 82

Манчестер Юнайтед: де Хеа – Ван-Биссака (Эланга 84), Варан, Джонс, Шоу – Мактоминей, Матич – Гринвуд (Фернандеш 60), Санчо (Рашфорд 76) – Кавани, Роналду

Вулверхэмптон: Са – Килман, Коуди, Саис – Семеду, Тринкау (Адама Траоре 66), Невеш, Моутинью, Марсаль – Хименес (Фабио Силва 81), Поденсе (Дендонкер 88)

Предупреждения: Мактоминей 48, Шоу 56, Матич 74