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АПЛ. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 0:1. А перемены где?

Англия
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(1 голосов)

Впервые в истории АПЛ "волки" выиграли на "Олд Траффорд"

АПЛ. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 0:1. А перемены где?

Твіттер Вулвергемптона/Автор невідомий

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 21-й тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Майк Дин

Если Вы – болельщик "Манчестер Юнайтед", и после очередного матча зашли с надеждой, что мы напишем об изменениях Рангника, то зря. Немецкий специалист впервые после прихода на “Олд Траффорд” встретился с представителем верхней части турнирной таблицы – все закончилось дебютным поражением у руля “манкуниацев”. Однако стоит отдать должную почесть и "волкам" - сегодня они закусали "красных дьяволят".

С самого старта подопечные Бруно Лаже зажали “Ман Юнайтед” на их части поля. Отметим, что сегодня в центре защиты “манкунинацев” вышла неожиданная пара Варан-Джонс. Фил сыграл на профессиональном уровне впервые за 712 дней и стал лучшим игроком своей команды. Именно благодаря ему и его партнеру Рафаэлю большинство атак гостей было отбито. Ну и, конечно, не обошлось без вмешательств Давида де Хеа, который совершил несколько хороших сэйвов.

Испанский кипер парировал хорошие удары сначала Поденсе, а затем Невеша. Последний бил особенно опасно – точно под перекладину да еще с лета. На счету де Хеа еще сейвы после выстрелов от Семеда и того же Поденсе. В первом тайме гости 14 раз пробили по воротам МЮ. Проблема была в преобладании "волков" над подопечными Рангником. Санчо и Гринвуд редко возвращались, а Мактоминей и Матич не могли закрыть всю опорную зону – отсюда и куча провалов.

А вот "манкунианцы" смогли пробить всего четыре раза до перерыва, но все они не принесли опасности воротам Жозе Са. А вот после выхода Фернандеша во втором тайме картина немного изменилась – Бруно стал сладким глотком свежего воздуха для хозяев. Сначала он попал в перекладину, а затем еще создал момент для Роналду. Но надолго Бруно не хватило – сам себе всю команду не потянешь.

Гегенпрессинга и в упоминаниях "Ман Юнайтед" не было. "Вулвз" достаточно свободно себя чувствовал на половине поля соперника, собственно благодаря чему и забил. При подаче Траоре с правого фланга Шоу очень флегматично защищался, да еще и опорники не закрыли подбор после выноса мяча Вараном. Моутинью первым касанием остановил мяч, а вторым пробил в левый угол. Де Хеа ничего не смог сделать – бильярдный удар. Первый гол Жоау в нынешнем сезоне. Интересно, что уже пятый сезон он забивает только по одному голу. Теперь есть время поправить ситуацию.

На последних секундах матча Фил Джонс еще и в атаке отлично отыграл, заработав опасный стандарт. Исполнять взялся Бруно и с метров 17-18 пробил в угол голкипера - Жозе Са потянул. Сегодняшний матч на ноль стал для португальского вратаря уже пятым гостевым в этом сезоне – лучший показатель в чемпионате.

Впервые "Вулверхэмптон" победил "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" за всю историю АПЛ (с 1992-го). В последний раз "манкунинацы" терпели домашнее поражение от "волков" в чемпионате еще в 1980-м году и тоже со счетом 0:1.

Теперь подопечные Бруно Лаже вплотную подошли к МЮ в турнирной таблице и на расстоянии трех очков дышат ему в спину. А сами "красные дьяволы" все дальше и дальше от топ-4 - так и стелют дорожку для "Тоттенхэма" и "Арсенал", которые постоянно прогрессируют (в отличие от команды Рангника).

"Манчестер Юнайтед" – "Вулверхэмптон" 0:1

Гол: Жоау Моутинью 82

Манчестер Юнайтед: де Хеа – Ван-Биссака (Эланга 84), Варан, Джонс, Шоу – Мактоминей, Матич – Гринвуд (Фернандеш 60), Санчо (Рашфорд 76) – Кавани, Роналду

Вулверхэмптон: Са – Килман, Коуди, Саис – Семеду, Тринкау (Адама Траоре 66), Невеш, Моутинью, Марсаль – Хименес (Фабио Силва 81), Поденсе (Дендонкер 88)

Предупреждения: Мактоминей 48, Шоу 56, Матич 74

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В статье: Жоау Моутинью Ральф Рангник Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Бруно Фернандеш Жозе де Са Бруно Лаже
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Комментарии (6)
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igor_ignat (Weimar)
03.01.2022 в 22:02
36 лет чуваку, пора и на пенсион...
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
03.01.2022 в 21:56
Отличный результат! Очередное доказательство, что Роналду пустое место. Создавать моменты себе и партнерам он не может, тащить за собой команду в сложных и критических ситуациях, как это всегда делает Месси, это не для него... По его мнению, он настолько великий, что партнеры должны выводить его на пустые ворота, должны лезть в частокол ног, с риском получить травму, чтоб для него - красивого, заработать пенальти... Помнится, сразу после перехода в МЮ, ему удалось забить пару голов и один, не очень мудрый персональный фанат кр7 из Харькова, фантазировал на тему, какой Роналду классный... Не прошло и полгода, а португальца критикуют даже не просто рядовые фанаты футбола, но и известные бывшие игроки АПЛ...Вобщем, ситуация меня лично очень радует. Чем дальше он со своим МЮ будет отдаляться от зоны ЛЧ, тем с бОльшими нервами он подойдет к стыкам в марте за право поехать на ЧМ. P.S. Примечательный момент был в конце матча... Игроку, одна из кличек которого - "встенкупопадалду", не доверили пробить штрафной.... 7 ЗМ ЛЕО МЕССИ !!!
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+2
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.01.2022 в 21:57
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+1
-1
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Барселиниус (землянин)
03.01.2022 в 21:46
Только зря Сульшера выгнали. Ну так этому МЮ и надо, пусть теперь играют в ЛК, придурки блъ..
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ГенриВол (Волочиськ)
03.01.2022 в 21:35
Я так розумію, що в МЮ вже почали шкодувати за Уле Гуннаром Сульшером.
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+4
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.01.2022 в 21:33
Хахаха, какие перемены? Взяли из цирка старого дельфина и надеетесь на перемены? Команда с ним ещё хуже играет. Купите нормального игрока, а этого поставьте вне стадиона, чтобы прохожие селфи делали.))
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