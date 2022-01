АПЛ. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 0:1. А перемены где?

Английская Премьер-лига, 21-й тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Майк Дин

Если Вы – болельщик "Манчестер Юнайтед", и после очередного матча зашли с надеждой, что мы напишем об изменениях Рангника, то зря. Немецкий специалист впервые после прихода на “Олд Траффорд” встретился с представителем верхней части турнирной таблицы – все закончилось дебютным поражением у руля “манкуниацев”. Однако стоит отдать должную почесть и "волкам" - сегодня они закусали "красных дьяволят".

С самого старта подопечные Бруно Лаже зажали “Ман Юнайтед” на их части поля. Отметим, что сегодня в центре защиты “манкунинацев” вышла неожиданная пара Варан-Джонс. Фил сыграл на профессиональном уровне впервые за 712 дней и стал лучшим игроком своей команды. Именно благодаря ему и его партнеру Рафаэлю большинство атак гостей было отбито. Ну и, конечно, не обошлось без вмешательств Давида де Хеа, который совершил несколько хороших сэйвов.

???? Phil Jones makes his first start in the #PL for @ManUtd since 22 January 2020#MUNWOL pic.twitter.com/7l7syc9Thz