ПСЖ, Реал, Бавария и Ювентус начали переговоры с Рюдигером

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер начал переговоры с топ-клубами, чтобы летом покинуть Лондон в качестве свободного агента, сообщает Sky Sports. С игроком уже связались "Реал", "ПСЖ", "Бавария" и "Ювентус", чтобы согласовать будущий контракт.

Не исключается, что 28-летний игрок все же подпишет новое соглашение с лондонской командой, хотя "синие" и не собираются предлагать защитнику требуемую им зарплату.

В текущем сезоне Рюдигер провел 26 матчей в АПЛ, забил 2 мяча и отдал 4 голевые передачи. Transfermarkt оценивает защитника в 35 миллионов евро.