Лукаку извинился перед коллективом Челси

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку принес извинения всему коллективу клуба за ситуацию с недавним интервью, сообщает Gianlucadimarzio.com. Конфликт урегулирован.

Positive meeting between Romelu Lukaku and #Chelsea today, as per @DiMarzio.



