Лукаку извинился перед коллективом Челси

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку принес извинения всему коллективу клуба за ситуацию с недавним интервью, сообщает Gianlucadimarzio.com. Конфликт урегулирован.

Positive meeting between Romelu Lukaku and #Chelsea today, as per @DiMarzio.



Lukaku gave out his apologies to everyone at the club. ????#CFC — Nathan Gissing (@Nathan_Gissing) January 3, 2022

После матча с "Ливерпулем"(2:2) "Челси" провел командные сборы, на которых Ромелу принес извинения всему коллективу. Конфликт считается решенным.

Также сообщается, что Роман Абрамович поддержал решение Томаса Тухеля оставить Ромелу вне заявки против "Ливерпуля".

Тем не менее, немецкий специалист заявил руководству, что он против продажи нападающего, он не допускает возможности такого исхода.

Лукаку рассчитывает доказать свою приверженность клубу в матче с "Тоттенхэмом". Томас не против выхода бельгийца на поле.

Напомним, что в интервью, которое недавно вышло на Sky Sports Italia Лукаку выразил недовольство текущей тактикой Тухеля, а также сообщил о желании когда-нибудь вернуться в "Интер".