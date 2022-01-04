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Лукаку извинился перед коллективом Челси
Кажется, конфликт урегулирован
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку принес извинения всему коллективу клуба за ситуацию с недавним интервью, сообщает Gianlucadimarzio.com. Конфликт урегулирован.
Positive meeting between Romelu Lukaku and #Chelsea today, as per @DiMarzio.— Nathan Gissing (@Nathan_Gissing) January 3, 2022
Lukaku gave out his apologies to everyone at the club. ????#CFC
После матча с "Ливерпулем"(2:2) "Челси" провел командные сборы, на которых Ромелу принес извинения всему коллективу. Конфликт считается решенным.
Также сообщается, что Роман Абрамович поддержал решение Томаса Тухеля оставить Ромелу вне заявки против "Ливерпуля".
Тем не менее, немецкий специалист заявил руководству, что он против продажи нападающего, он не допускает возможности такого исхода.
Лукаку
Напомним, что в интервью, которое недавно вышло на Sky Sports Italia Лукаку выразил недовольство текущей тактикой Тухеля, а также сообщил о желании когда-нибудь вернуться в "Интер".
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