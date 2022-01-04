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Рангник: Нужно признать, что Вулверхэмптон был лучше, чем МЮ

Англия
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Наставник "красных дьяволов" разочарован поражением

Рангник: Нужно признать, что Вулверхэмптон был лучше, чем МЮ

Фото: manutd.com

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник прокомментировал минимальное поражение своей команды от "Вулверхэмптона" (0:1) в рамках 21-го тура АПЛ.

"Мы ни индивидуально, ни коллективно не смогли показать хорошей игры. В первом тайме у нас были большие проблемы с тем, чтобы держать соперника подальше от наших ворот. Мы очень разочарованы результатом и некоторыми аспектами нашей игры.

"Вулверхэмптон" – лучшая команда, с которой мы играли. У нас было больше проблем, чем в любом другом матче.

Мы совсем не прессинговали. Мы пытались, но у нас не получалось. Соперник перегружал центр поля и играл через крайних защитников.

Временами мы хорошо действовали, но нужно признать, что "Вулверхэмптон" был лучше. Матч показал, что нам предстоит ещё много работы. У нас было слишком много невынужденных ошибок", — приводит слова Рангника BBC.

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В статье: Ральф Рангник Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед
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Источник:
BBC

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