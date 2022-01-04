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Верните Сульшера? МЮ - Вулверхэмптон 0:1. ВИДЕО обзор матча

Англия
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Смотреть видео обзор матча Манчестер Юнайтед – Вулвергемптон, чемпионат Англии, 3 января 2021

Верните Сульшера? МЮ - Вулверхэмптон 0:1. ВИДЕО обзор матча

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Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Юнайтед – Вулвергемптон, встречавшихся в 21-м туре. Команда Ральфа Рангника продемонстрировала, мягко говоря, неубедительную игру. Гости нанесли вдвое больше ударов, и если бы не Де Хе, МЮ мог бы проиграть с большим счетом. Единственный гол волки забили на исходе игры. При этом МЮ мог спастись, но удар Фернандеша со штрафного вытащил кипер Вулвз.

Английская Премьер-лига. 21-й тур
Манчестер Юнайтед – Вулвергемптон 0:1
Гол: Моутиньо 83

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В статье: Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Жоау Моутиньо
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