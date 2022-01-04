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Украинский англичанин Килман может получить вызов в сборную Англии

Англия
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Гарет Саутгейт намерен дать шанс футболисту

Украинский англичанин Килман может получить вызов в сборную Англии

фото - Getty Images

Новина українською

Защитник "Вулверхэмптона" Макс Килман может получить шанс дебютировать за сборную Англии. Главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт обратил внимание на успешную игру защитника в нынешнем сезоне и рассматривает 24-летнего футболиста как потенциального сборника.

Об этом сообщает журналист Дэвид Орнштейн.

Отмечается, что если Килман продолжит выступать на таком же уровне, тренер сборной Англии предоставит ему шанс.

В нынешнем сезоне защитник провел 21 матч за "Вулверхэмптон" во всех турнирах и забил 1 гол.

Напомним, Килмана хотел видеть в сборной Украины Андрей Шевченко. Он даже получил украинский паспорт, однако ФИФА не разрешила ему играть за "сине-желтых", так как защитник имеет опыт игры за футзальную сборную Англии.

Также источник сообщает, что Макс не планирует подавать апелляцию на запрет ФИФА выступать за национальную команду Украины.

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В статье: Украина Англия Вулверхэмптон Макс Килмен
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