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Украинский англичанин Килман может получить вызов в сборную Англии
Гарет Саутгейт намерен дать шанс футболисту
фото - Getty Images
Защитник "Вулверхэмптона" Макс Килман может получить шанс дебютировать за сборную Англии. Главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт обратил внимание на успешную игру защитника в нынешнем сезоне и рассматривает 24-летнего футболиста как потенциального сборника.
Об этом сообщает журналист Дэвид Орнштейн.
Отмечается, что если Килман продолжит выступать на таком же уровне, тренер сборной Англии предоставит ему шанс.
В нынешнем сезоне защитник провел 21 матч за "Вулверхэмптон" во всех турнирах и забил 1 гол.
Напомним, Килмана хотел видеть в сборной Украины Андрей Шевченко. Он даже получил украинский паспорт, однако ФИФА не разрешила ему играть за "сине-желтых", так как защитник имеет опыт игры за футзальную сборную Англии.
Также источник сообщает, что Макс не планирует подавать апелляцию на запрет ФИФА выступать за национальную команду Украины.
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