Пришлось выбирать. Рангник объяснил, почему назначил Роналду капитаном на матч с Вулвз

Временный менеджер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник объяснил, почему капитанскую повязку из-за травмы Харри Магуайра получил именно форвард "дьяволов" Криштиану Роналду. Цитирует немца Metro.

"Роналду – самый опытный игрок в целом, если считать время, проведенное в "Манчестер Юнайтед". Вероятно, Криштиану в клубе дольше всех. Если честно, я выбирал между Роналду и Давидом Де Хеа. Но я хотел отдать повязку полевому игроку, поэтому и выбрал Криштиану".