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Пришлось выбирать. Рангник объяснил, почему назначил Роналду капитаном на матч с Вулвз

Англия
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Криштиану и еще один его партнер – самые опытные в команде

Пришлось выбирать. Рангник объяснил, почему назначил Роналду капитаном на матч с Вулвз

Getty Images / Global Images Ukraine

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Временный менеджер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник объяснил, почему капитанскую повязку из-за травмы Харри Магуайра получил именно форвард "дьяволов" Криштиану Роналду. Цитирует немца Metro.

"Роналду – самый опытный игрок в целом, если считать время, проведенное в "Манчестер Юнайтед". Вероятно, Криштиану в клубе дольше всех. Если честно, я выбирал между Роналду и Давидом Де Хеа. Но я хотел отдать повязку полевому игроку, поэтому и выбрал Криштиану".

"МЮ" набрал 31 очко в 19 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ. "Вулверхэмптон" (28) пребывает на восьмой строчке. Лидирует "Манчестер Сити" (53).

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В статье: Криштиану Роналду Давид де Хеа Ральф Рангник Манчестер Юнайтед
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Источник:
Metro

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