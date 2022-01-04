Команда Руни вырвала ничью, проигрывая 0:2 до 86-й. Она до сих пор последняя, ​​но не безнадежная

2021-й год для "Дерби Каунти" был крайне тяжелым. В сентябре в клубе была введена временная администрация и наложены ограничения на трансферную деятельность. Уже в ходе нового чемпионата "Дерби" был наказан снятием 21 балла. Как следствие, "бараны" завалились на последнее место, не имея возможности полноценно усиливать состав.

В такой ситуации любой "умыл бы руки" и искал бы себе другую работу. Но Уэйн Руни был игроком с железным характером, и тренером остается таким же. Он набрал игроков-ветеранов и обратился в клубную академию. В конце ноября его команда отработала минус и теперь упорно работает над тем, чтобы вырваться из зоны вылета.

Ко вчерашнему дню "Дерби" выиграл три матча подряд. А в понедельник, 3 января, играл на выезде с прямым конкурентом – "Редингом". Хозяева открыли счет в первом тайме – Хойлетт классно пробил издалека, а в начале второго удвоили преимущество.

Однако "Дерби" не сдался. На 86-й Колин Казим-Ричард, пропустивший почти три месяца из-за тяжелой травмы, сократил отставание, забив в своем третьем матче подряд. А на 90+1-й 36-летний защитник Кертис Дэвис забил спасательный для баранов гол. 2:2 – "Дерби Каунти" набрал свой 11 балл, если бы не было наказания, сейчас он бы занимал 14-е место.

М Команда И В Н П РМ О 20 Кардифф 24 6 5 13 26:43 23 21 Рединг 23 8 4 11 29:36 22 22 Петерборо 23 5 4 14 20:44 19 23 Барнсли 24 2 8 14 16:36 14 24 Дерби 25 7 11 7 23:24 11

С Рединга сняты 6 очок

С Дерби сняты 21 очко

Кто знает, возможно, после таких испытаний Уэйн Руни окажется в шортлисте претендентов на должность менеджера в "Манчестер Юнайтед", которому назначение Ральфа Рангника пока не сильно помогает.