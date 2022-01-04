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GdS: Руководство лондонского Челси оштрафует Лукаку за его скандальное интервью
Ромелу будет наказан
Getty Images / Global Images Ukraine
Боссы "Челси" решили оштрафовать нападающего первой команды Ромелу Лукаку за скандальное интервью для Sky Sport Italia. Форвард пообщался с журналистом итальянского подразделения портала на различные темы. В частности, он раскритиковал тактику Томаса Тухеля, признался в огромной любви к фанатами своего бывшего клуба, а именно миланского "Интера".
Известно, что Лукаку уже извинился за свое поведением перед менеджером, партнерами и другими работниками "Челси". Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Ромелу выплатит клубу компенсацию в размере 600 тысяч евро.
Напомним, что бельгиец перешел в "Челси" из "Интера" прошлым летом за 115 миллионов евро. Его годовой оклад в Лондоне составляет 12 миллионов евро. В текущем сезоне Лукаку провел 18 матчей за "синих" во всех турнирах и забил 7 голов.
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