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Эвертон подписал флангового защитника Рейнджерс
Миколенко - на левый фланг, Паттерсон - на правый
Everton
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Контракт с 20-летним футболистом подписан на 5,5 лет. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила порядка 11 миллионов фунтов.
В "Рейнджерс" Натан последние 1,5 сезона плотно сидел под Джеймсом Тавернье – в нынешненм сезоне Паттерсон провел 11 матчей за "джерс" и отметился лишь одной результативной передачей.
Впрочем, парень молод, перспективен, и довольно универсален - может закрыть не только правую, но и левую бровку.
Напомним, ранее "Эвертон"
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