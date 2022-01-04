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Эвертон подписал флангового защитника Рейнджерс

Англия
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Миколенко - на левый фланг, Паттерсон - на правый

Эвертон подписал флангового защитника Рейнджерс

Everton

Новина українською

"Эвертон" объявил о трансфер правого защитника "Рейнджерс" Натана Паттерсона.

Контракт с 20-летним футболистом подписан на 5,5 лет. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила порядка 11 миллионов фунтов.

В "Рейнджерс" Натан последние 1,5 сезона плотно сидел под Джеймсом Тавернье – в нынешненм сезоне Паттерсон провел 11 матчей за "джерс" и отметился лишь одной результативной передачей.

Впрочем, парень молод, перспективен, и довольно универсален - может закрыть не только правую, но и левую бровку.

Напомним, ранее "Эвертон" объявил о подписании левого защитника Виталия Миколенко.

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В статье: Рейнджерс (Глазго) Эвертон (Ливерпуль) Натан Паттерсон
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