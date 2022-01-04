Эвертон подписал флангового защитника Рейнджерс

" Эвертон " объявил о трансфер правого защитника "Рейнджерс" Натана Паттерсона.

Контракт с 20-летним футболистом подписан на 5,5 лет. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила порядка 11 миллионов фунтов.

В "Рейнджерс" Натан последние 1,5 сезона плотно сидел под Джеймсом Тавернье – в нынешненм сезоне Паттерсон провел 11 матчей за "джерс" и отметился лишь одной результативной передачей.

Впрочем, парень молод, перспективен, и довольно универсален - может закрыть не только правую, но и левую бровку.