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Причина – COVID-19. Ливерпуль закрыл тренировочную базу и попросил перенести матч с Арсеналом

Англия
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Коронавирус даже у помощника Клоппа

Причина – COVID-19. Ливерпуль закрыл тренировочную базу и попросил перенести матч с Арсеналом

Liverpool

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Пресс-служба футбольного клуба "Ливерпуль" может подтвердить, что тренировочные объекты основных команд в учебном центре AXA временно закрыты из-за стремительно растущего числа инфицированных COVID-19.

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"Красные" решили пойти на подобный шаг после того, как очередное тестирование выявило несколько новых "предположительно положительных" результатов. В частности, коронавирусом заболел Пеп Линдерс, помощник Юргена Клоппа. Сам немец также инфицирован, как и ряд игроков первой команды.

Клуб уже подал заявку на перенос первого полуфинала Кубка лиги с "Арсеналом", матч должен состояться завтра, 6 января.

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В статье: Ливерпуль коронавирус Пеп Линдерс
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Источник:
Liverpool

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