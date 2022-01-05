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Причина – COVID-19. Ливерпуль закрыл тренировочную базу и попросил перенести матч с Арсеналом
Коронавирус даже у помощника Клоппа
Liverpool
Пресс-служба футбольного клуба "Ливерпуль" может подтвердить, что тренировочные объекты основных команд в учебном центре AXA временно закрыты из-за стремительно растущего числа инфицированных COVID-19.
"Красные" решили пойти на подобный шаг после того, как очередное тестирование выявило несколько новых "предположительно положительных" результатов. В частности, коронавирусом заболел Пеп Линдерс, помощник Юргена Клоппа. Сам немец также инфицирован, как и ряд игроков первой команды.
Клуб уже подал заявку на перенос первого полуфинала Кубка лиги с "Арсеналом", матч должен состояться завтра, 6 января.
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