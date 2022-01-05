Одноклубник Зинченко переведен в одну из самых строгих тюрем Англии

Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди, обвиняемый в семи эпизодах изнасилования, был переведен в другую тюрьму.

Изначально француз находился в тюрьме HMP Altcourse в Ливерпуле, где содержатся заключенные категории B. Однако, как собщает The Sun, 23 декабря футболиста перевели в тюрьму Strangeways в Манчестере, предназначенная для заключенных категории А (такая категория присваивается за особо тяжкие преступления, включая изнасилование).

Источник отмечает, что это было сделано для безопасности защитника, где его больше знают и любят заключенные, отбывающие наказание в Манчестере, чем в тюрьме "Альткорс".

Напомним, что Менди находится под стражей с августа прошлого года. Судебное разбирательство, назначенное на январь 2022 года, перенесено на более поздний срок.