  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Одноклубник Зинченко переведен в одну из самых строгих тюрем Англии
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Одноклубник Зинченко переведен в одну из самых строгих тюрем Англии

Англия
(1 голосов)

Француз обвиняется в семи эпизодах изнасилования

Одноклубник Зинченко переведен в одну из самых строгих тюрем Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди, обвиняемый в семи эпизодах изнасилования, был переведен в другую тюрьму.

Изначально француз находился в тюрьме HMP Altcourse в Ливерпуле, где содержатся заключенные категории B. Однако, как собщает The Sun, 23 декабря футболиста перевели в тюрьму Strangeways в Манчестере, предназначенная для заключенных категории А (такая категория присваивается за особо тяжкие преступления, включая изнасилование).

Источник отмечает, что это было сделано для безопасности защитника, где его больше знают и любят заключенные, отбывающие наказание в Манчестере, чем в тюрьме "Альткорс".

Напомним, что Менди находится под стражей с августа прошлого года. Судебное разбирательство, назначенное на январь 2022 года, перенесено на более поздний срок.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити Бенжамен Менди
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
The Sun

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
05.01.2022 в 14:32
Це Зіна на його позиції грає?) Однак, багатоходівочка..)))
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...