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Одноклубник Зинченко переведен в одну из самых строгих тюрем Англии
Француз обвиняется в семи эпизодах изнасилования
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди, обвиняемый в семи эпизодах изнасилования, был переведен в другую тюрьму.
Изначально француз находился в тюрьме HMP Altcourse в Ливерпуле, где содержатся заключенные категории B. Однако, как собщает The Sun, 23 декабря футболиста перевели в тюрьму Strangeways в Манчестере, предназначенная для заключенных категории А (такая категория присваивается за особо тяжкие преступления, включая изнасилование).
Источник отмечает, что это было сделано для безопасности защитника, где его больше знают и любят заключенные, отбывающие наказание в Манчестере, чем в тюрьме "Альткорс".
Напомним, что Менди находится под стражей с августа прошлого года. Судебное разбирательство, назначенное на январь 2022 года, перенесено на более поздний срок.
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